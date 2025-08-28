Цымбалюк-Романовская призналась, что хочет стать матерью во второй раз

28 августа 2025, 18:40

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Виталина Цымбалюк-Романовская не отказывается от мысли родить второго ребенка. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.





Пианистка призналась, что ей было тяжело и одиноко, когда ее родители ушли. Избавиться от этого чувства она смогла лишь тогда, когда на свет появилась маленькая Виктория. По словам знаменитости, она давно хотела стать матерью, но это желание никак не получалось воплотить в жизнь.

«Когда у меня есть это маленькое чудо, я снова дышу полной грудью, что, безусловно, меня радует и придает силы двигаться дальше по жизни», — сказала собеседница издания.

«Я люблю детей, столько лет преподаю музыкальные дисциплины, и так хочется все свои навыки передать новому поколению своего рода. Сейчас совмещаю преподавание с материнскими заботами. Сложно, но никто не обещал, что будет легко», — отметила Виталина.