«Циничный потреблянт с похабными танцами»: Поплавская прошлась по Лолите
Поплавская обрадовалась отмене концерта Лолиты в Волгограде
Актриса Яна Поплавская поблагодарила жителей Волгограда, которые отказались от посещения концерта певицы Лолиты Милявской. Мнением на этот счет она поделилась в своем телеграм-канале.
Поплавская назвала Волгоград особенным городом, жители которого сохранили «понятия совести, чести и достоинства». По ее словам, во время специальной военной операции волгоградцы не позволят «циничным потреблянтам» появляться там с «похабными танцами».
«Я горжусь тобой, Волгоград! Ты был примером несгибаемой воли и мужества в Великую Отечественную войну и остался таким примером сегодня!» — написала актриса.Напомним, концерт Лолиты в Волгограде отменили 15 февраля из-за зрительского бойкота. По данным телеграм-канала SHOT, за неделю до выступления певицы было продано меньше половины билетов. На решение повлияло в том числе обращение бойцов СВО в прокуратуру региона.