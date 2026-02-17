«Циничный потреблянт с похабными танцами»: Поплавская прошлась по Лолите

17 февраля 2026, 18:17

Поплавская обрадовалась отмене концерта Лолиты в Волгограде

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Яна Поплавская поблагодарила жителей Волгограда, которые отказались от посещения концерта певицы Лолиты Милявской. Мнением на этот счет она поделилась в своем телеграм-канале.





Поплавская назвала Волгоград особенным городом, жители которого сохранили «понятия совести, чести и достоинства». По ее словам, во время специальной военной операции волгоградцы не позволят «циничным потреблянтам» появляться там с «похабными танцами».

«Я горжусь тобой, Волгоград! Ты был примером несгибаемой воли и мужества в Великую Отечественную войну и остался таким примером сегодня!» — написала актриса.