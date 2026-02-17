«Совсем больная»: Тодоренко снимала на видео мучавшегося от судорог Топалова

17 февраля 2026, 17:52

Тодоренко снимала видео с Топаловым пока он мучился с судорогами от отравления

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В новом выпуске шоу «Пожалуйста, не рассказывай» Регина Тодоренко и Влад Топалов вспомнили неприятный эпизод, который произошёл с ними во время поездки на Байкал.





После обеда певцу резко стало плохо — началось сильное отравление, а Регина, вместо того чтобы просто ждать врачей, решила ещё и заснять происходящее на камеру. К счастью, история закончилась без серьёзных последствий.





«Я не мог пальцы разогнуть — то есть у меня их свело. Я думаю: «Зачем это делать? Либо выложить — совсем больная, либо для памяти… Она не в себе», — прокомментировал исполнитель.