Глеб «Три дня дождя» станет отцом во второй раз
Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил, что станет отцом во второй раз. По его словам, ребёнок должен родиться уже через две недели.
Музыкант опубликовал видео, в котором коротко рассказал о предстоящем пополнении. Он уточнил, что ждёт мальчика, которого планируют назвать Давидом. Личность матери ребёнка артист не раскрыл.
Как пишет Starhit, ранее Глеб состоял в отношениях с блогером Диана Астер. После расставания она заявляла, что пережила тяжёлый период и назвала поведение музыканта сложным.
Первый ребёнок артиста родился в сентябре прошлого года. С матерью первенца, Владой Возжеволовой, он расстался ещё до родов. Позже она публично заявляла, что музыкант не поддерживает связь и не участвует в жизни сына.
Также сообщалось о конфликте вокруг публикации фотографий ребёнка. Возжеволова направляла досудебную претензию сестре музыканта, требуя прекратить размещение изображений без её согласия.
