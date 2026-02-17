Достижения.рф

Глеб «Три дня дождя» станет отцом во второй раз

Глеб Викторов (группа «Три дня дождя») (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил, что станет отцом во второй раз. По его словам, ребёнок должен родиться уже через две недели.



Музыкант опубликовал видео, в котором коротко рассказал о предстоящем пополнении. Он уточнил, что ждёт мальчика, которого планируют назвать Давидом. Личность матери ребёнка артист не раскрыл.

Как пишет Starhit, ранее Глеб состоял в отношениях с блогером Диана Астер. После расставания она заявляла, что пережила тяжёлый период и назвала поведение музыканта сложным.

Первый ребёнок артиста родился в сентябре прошлого года. С матерью первенца, Владой Возжеволовой, он расстался ещё до родов. Позже она публично заявляла, что музыкант не поддерживает связь и не участвует в жизни сына.

Также сообщалось о конфликте вокруг публикации фотографий ребёнка. Возжеволова направляла досудебную претензию сестре музыканта, требуя прекратить размещение изображений без её согласия.

Иван Мусатов

