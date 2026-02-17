Глеб «Три дня дождя» станет отцом во второй раз

17 февраля 2026, 17:55

Глеб Викторов (группа «Три дня дождя») (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил, что станет отцом во второй раз. По его словам, ребёнок должен родиться уже через две недели.