«Цирк тараканий»: звезда «Универа» Гайдулян оскорбил группу BTS
Актёр Андрей Гайдулян оказался в центре обсуждения после публикации видео, посвящённого выступлению BTS в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
В своих социальных сетях артист опубликовал ролик, на котором показал средний палец во время появления южнокорейской группы на экране. Видео он сопроводил подписью: «Пиндосы устроили цирк тараканий».
Публикация вызвала резкую реакцию поклонников BTS. В комментариях пользователи раскритиковали актёра, после чего в соцсетях развернулась активная дискуссия.
Позже Гайдулян записал видеообращение, в котором извинился и заявил, что его слова и жест были неправильно поняты. Артист попытался объяснить свою позицию, однако подробностей о том, что именно он имел в виду, не привёл.
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