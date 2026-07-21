Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии снимется в кино

21 июля 2026, 17:06

Михаил Ефремов исполнит одну из главных ролей в фильме «Отец. Ещё отец»

Михаил Ефремов (Фото: кадр из фильма «Конёк-Горбунок»)

Михаил Ефремов готовится вернуться в большое кино. Актёр исполнит одну из главных ролей в фильме «Отец. Ещё отец», который был представлен на питчинге Фонда кино. Об этом сообщает РЕН ТВ.