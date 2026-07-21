Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии снимется в кино
Михаил Ефремов готовится вернуться в большое кино. Актёр исполнит одну из главных ролей в фильме «Отец. Ещё отец», который был представлен на питчинге Фонда кино. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как сообщил режиссёр картины Александр Баршак, Ефремов уже подтвердил своё участие в проекте. Вместе с ним в фильме снимется Данила Козловский. Также в актёрский состав вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.
Проект претендует на государственную поддержку. Создатели картины запросили финансирование у Фонда кино. Общий бюджет фильма оценивается в 130 миллионов рублей.
Дата начала съёмок, а также сроки выхода картины в прокат пока не объявлены. Для Михаила Ефремова эта работа станет первой крупной ролью после освобождения из колонии.
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