«Убирай за собой»: Полина Диброва раскрыла главное правило в воспитании детей

21 июля 2026, 16:52

Полина Диброва рассказала, как приучает сыновей к самостоятельности

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась принципами воспитания, которых придерживается в своей многодетной семье. В беседе с корреспондентом Super в зоне Super Fun Club на VK Fest модель рассказала, что главным домашним правилом считает привычку самостоятельно убирать за собой.





По словам Дибровой, именно это помогает поддерживать порядок в доме, где растут дети.





«Самое главное правило — убирай за собой. Это то, что мы сейчас очень активизируем в детях», — рассказала Полина.

«Если заниматься только уборкой за детьми, у меня уйдёт целый день, я ничем другим не буду заниматься. Они постоянно едят, что-то делают, подушки передвигают», — отметила она.