«Убирай за собой»: Полина Диброва раскрыла главное правило в воспитании детей
Полина Диброва рассказала, как приучает сыновей к самостоятельности
Полина Диброва поделилась принципами воспитания, которых придерживается в своей многодетной семье. В беседе с корреспондентом Super в зоне Super Fun Club на VK Fest модель рассказала, что главным домашним правилом считает привычку самостоятельно убирать за собой.
По словам Дибровой, именно это помогает поддерживать порядок в доме, где растут дети.
«Самое главное правило — убирай за собой. Это то, что мы сейчас очень активизируем в детях», — рассказала Полина.Модель пояснила, что речь идёт не только об уборке комнат. Дети должны самостоятельно выполнять простые бытовые обязанности: убирать велосипеды после прогулки, относить грязную посуду и возвращать вещи на свои места. По словам Дибровой, иначе ей пришлось бы тратить всё свободное время исключительно на домашние дела.
«Если заниматься только уборкой за детьми, у меня уйдёт целый день, я ничем другим не буду заниматься. Они постоянно едят, что-то делают, подушки передвигают», — отметила она.Полина также призналась, что старается проводить выходные вместе с семьёй и считает важным с раннего возраста прививать детям ответственность за свои вещи и пространство вокруг себя.