«Я в шоке!»: Регина Тодоренко рассказала о визите к педиатру с тремя детьми

22 октября 2025, 23:25

Регина Тодоренко пожаловалась на сыновей, устроивших хаос в клинике

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

35-летняя Регина Тодоренко впервые испытала все трудности многодетного материнства на приёме у педиатра с тремя сыновьями. Об этом она сообщила в соцсетях.





После рождения третьего ребёнка от Влада Топалова телеведущая рассчитывала спокойно контролировать старших детей и ухаживать за младшим, но визит в клинику превратился в настоящее испытание.





«Один кричал минут 30 во время УЗИ, второй чуть не обжёг себе руки кипятком из кулера, третий-таки обжёг себе глаза спиртом для рук. А я... я в шоке. Несите магний!» — поделилась Регина, признаваясь, что терпение её оказалось на пределе.