В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)
В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел, пишет Shot.
По данным издания, 31-летняя Эрчел в Москве впервые. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представит фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.
Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. Утром турецких звезд окружила толпа поклонников.
Ханде Эрчел обрела популярность после того, как исполнила роли в сериалах «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», «Чёрная жемчужина», «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе».
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Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. Утром турецких звезд окружила толпа поклонников.
Ханде Эрчел обрела популярность после того, как исполнила роли в сериалах «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», «Чёрная жемчужина», «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе».
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Элина Позднякова