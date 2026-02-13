Турецкий актер Джейхун Менгироглу сбежал с миллионами и находится в розыске

13 февраля 2026, 18:23

Джейхун Менгироглу (Фото: Instagram*/ceyhun_mengiroglu)

Турецкого актёра Джейхуна Менгироглу, который, по данным СМИ, уехал на Бали, забрав крупную сумму денег, объявили в розыск.