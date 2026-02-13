Турецкий актер Джейхун Менгироглу сбежал с миллионами и находится в розыске
Турецкого актёра Джейхуна Менгироглу, который, по данным СМИ, уехал на Бали, забрав крупную сумму денег, объявили в розыск.
Как сообщают турецкие издания, полиция страны выдала ордер на его арест. Звезду сериала «Вдребезги» подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Менгироглу накопил долги на 15 миллионов турецких лир (около 30 миллионов рублей) и в августе прошлого года покинул Турцию.
На Бали он отправился вместе с супругой Сеной. Сначала она делилась в соцсетях кадрами с отдыха, но позже заявила, что пара рассталась.
Правоохранители утверждают, что актёр оформлял крупные кредиты, представляя их как инвестиционные проекты, а также занимал деньги у коллег. Некоторые из них уже обратились с заявлениями в полицию.
Связаться с Менгироглу сейчас не удаётся. Он сменил номер телефона и, по данным журналистов не собирается возвращаться. Отмечается, что в случае приезда на родину его могут задержать сразу.
