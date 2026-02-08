Достижения.рф

«Кроме алкоголя проблем нет»: Григорий Лепс ответил хейтерам о своей внешности

Певец Григорий Лепс объяснил усталый вид напряжённым графиком и болезнью
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс ответил на критику своего внешнего вида. Поводом стало видео, которое опубликовало издание «СтарХит». В комментариях к публикации некоторые пользователи начали утверждать, что артист выглядит плохо из-за употребления алкоголя.



Лепс написал, что люди часто судят по своим меркам. Артист отметил, что у него, кроме алкоголя, проблем нет и быть не может.

«На этом видео абсолютно трезвый человек, который спит по 3-4 часа, месяц болеет и работает 24/7, потому что есть обязательства, нужно дописать альбом в срок. Но всё равно никто не поверит, понимаю», — подчеркнул певец.
Он пожелал здоровья своим критикам и добавил: «И не пейте».

Ранее Григорий Лепс заявил о разочаровании в любви вскоре после разрыва с Авророй Кибой и признался, что потерял интерес к сердечным делам на ближайшее время.
