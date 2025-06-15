Яна Рудковская рассказала, сколько стоила пластическая операция Плющенко
Недавно стало известно, что Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. Яна Рудковская в шоу «Ты не поверишь!» раскрыла, сколько стоило преображение ее мужа.
По словам известного продюсера, для нее это был шок, поскольку Евгений с ней не посоветовался.
«У него на сегодняшний день стояла задача убрать мешки под глазами, и вот превратилось в такую серьезную блефаропластику», — рассказала Рудковская.
Уточняется, что данная операция стоит 800 тысяч рублей, однако фигуристу удалось договориться с хирургом Тимуром Хайдаровым.
«У нас нет такого слова — бартер. У нас по дружбе», — заключила Яна.
*Запрещен в РФ