Яна Рудковская рассказала, сколько стоила пластическая операция Плющенко

15 июня 2025, 08:57

Тимур Хайдаров и Евгений Плющенко (фото: Instagram* @dr.timur_khidarov)

Недавно стало известно, что Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. Яна Рудковская в шоу «Ты не поверишь!» раскрыла, сколько стоило преображение ее мужа.





По словам известного продюсера, для нее это был шок, поскольку Евгений с ней не посоветовался.





«У него на сегодняшний день стояла задача убрать мешки под глазами, и вот превратилось в такую серьезную блефаропластику», — рассказала Рудковская.

«У нас нет такого слова — бартер. У нас по дружбе», — заключила Яна.