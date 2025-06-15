«Нас разбудила сирена и визг телефона»: Актриса Цветаева рассказала, как ​пережила с семьей бомбежку в Израиле

15 июня 2025, 08:01

Цветаева рассказала, как пряталась с семьей в бомбоубежище во время атак на Израиль

Анастасия Цветаева (Фото: Instagram* @nastia_tsvetaeva)

Российская актриса и блогер Анастасия Цветаева, набравшая популярность после съёмок в клипе группы «Звери» «Всё, что тебя касается», пряталась в бомбоубежище во время ночных атак по Израилю. Звезда рассказала, как укрывалась с семьей от ракетных ударов.





Актриса, живущая в Герцлии близ Тель-Авива более 15 лет, объяснила в личном блоге, что из-за ударов со стороны Ирана провела два часа в «мамаде» — специальном бомбоубежище, оборудованном в ее доме.





«В 3 часа ночи нас разбудила странная сирена (не такая, как при обстрелах), потом заорал телефон каким-то мерзким звуком. Открываем новости: Израиль начал войну с Ираном! В стране объявлено чрезвычайное положение!», — эмоционально поделилась с подписчиками Анастасия.

Анастасия Цветаева с семьей (Фото: Instagram* @nastia_tsvetaeva)

