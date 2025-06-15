«Нас разбудила сирена и визг телефона»: Актриса Цветаева рассказала, как пережила с семьей бомбежку в Израиле
Цветаева рассказала, как пряталась с семьей в бомбоубежище во время атак на Израиль
Российская актриса и блогер Анастасия Цветаева, набравшая популярность после съёмок в клипе группы «Звери» «Всё, что тебя касается», пряталась в бомбоубежище во время ночных атак по Израилю. Звезда рассказала, как укрывалась с семьей от ракетных ударов.
Актриса, живущая в Герцлии близ Тель-Авива более 15 лет, объяснила в личном блоге, что из-за ударов со стороны Ирана провела два часа в «мамаде» — специальном бомбоубежище, оборудованном в ее доме.
«В 3 часа ночи нас разбудила странная сирена (не такая, как при обстрелах), потом заорал телефон каким-то мерзким звуком. Открываем новости: Израиль начал войну с Ираном! В стране объявлено чрезвычайное положение!», — эмоционально поделилась с подписчиками Анастасия.Первые новости об атаке застали Цветаеву с мужем на романтическом отдыхе без детей. Как только стало известно об ударах, она тут же связалась с 19-летним сыном, который остался дома «за старшего».
Убедившись, что дети следуют инструкциям властей, родители отправились к ним ночью, несмотря на опасность. Позже Цветаева рассказывала, что до самого утра слышала с домочадцами «страшные бумы» за окном.
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Актриса написала, что по Израилю было выпущено свыше 1000 ракет, и она понимает, что «такой режим» теперь может продлиться дни или недели. Звезда поблагодарила фанатов за беспокойство и сообщила, что с ней все хорошо.
Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 июня Иран использовал баллистические ракеты средней дальности типов Emad, Ghadr и Kheibar Shekan во время ракетных ударов по Израилю. Также известно, что число пострадавших в Израиле после ночной атаки достигло примерно 200 человек.
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