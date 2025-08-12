Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: «Счастье полное»

12 августа 2025, 14:43

Ваня Дмитриенко признался, что ему понравилось целоваться с Аней Пересильд

Ваня Дмитриенко (Фото: Телеграм/vaneckavanushka)

Ваня Дмитриенко вновь заговорил про отношения с Анной Пересильд. В новом выпуске шоу «Вопрос ребром» певца спросили, почему после поцелуя с актрисой, за которым их застали три месяца назад, он до сих пор не высказался об их романе. Также у него поинтересовались, не обижается ли Аня на его молчание.





Ваня вновь попытался уйти от ответа, не подтвердив и не опровергнув слухи. Он заявил, что никто не обижается и он готов взять ответственность, рассказав о своих чувствах. Однако, по его словам, есть вещи, которые хочется сохранить в тайне.

«Есть такие вещи, которые комментировать не хочется, потому что хочется что-то оставлять для себя. Да, целуемся мы, ну и что? Счастье полное. Прекрасный поцелуй, и Аня очень крутая девчонка», — признался Дмитриенко.