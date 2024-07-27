Тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике

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55-летняя канадская певица Селин Дион, сделавшая перерыв в карьере из-за неизлечимой болезни, впервые за долгое время выступила на публике. Об этом пишет Super.ru.
Певица выступила в финале церемонии открытия летних Олимпийских игр–2024 в Париже. Дион исполница «Гимн любви» Эдит Пиаф с Эйфелевой башни.
Исполнительница страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Данную болезнь нельзя излечить, к тому же она прогрессирует. Пациенты с таким синдромом испытывают проблемы с подвижностью, поскольку организм атакует собственные нервные клетки.
Уточняется, что на торжественном мероприятии также выступила американская поп-звезда Леди Гага.
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Исполнительница страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Данную болезнь нельзя излечить, к тому же она прогрессирует. Пациенты с таким синдромом испытывают проблемы с подвижностью, поскольку организм атакует собственные нервные клетки.
Уточняется, что на торжественном мероприятии также выступила американская поп-звезда Леди Гага.
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Екатерина Коршунова