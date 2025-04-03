«Тяжёлое сердце»: Лянка Грыу рассказала о состоянии особенного сына и его успехах

Лянка Грыу (фото: Telegram @lyankagryu)
Актриса Лянка Грыу рассказала о состоянии особенного сына, которого родила об режиссёра Михаила Вайнберга. Родители сделали всё, чтобы их ребёнок был здоров.
Сыну актрисы поставили диагноз аутизм. Однако мама не опустила руки и приложила все возможные усилия, чтобы у Максима была полноценная социальная жизнь. В настоящее время, по словам Грыу, мальчик абсолютно здоров и учится в седьмом классе.
Грыу подчеркнула, что раньше не могла и мечтать о таком, поскольку на неё в один миг свалилось слишком много испытаний, с которыми было сложно справиться. Женщина думала, что не преодолеет эти трудности.
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«Он меня очень радует, он умничка, сейчас учит два языка, занимается фортепиано», – рассказала актриса в беседе с изданием WomanHit.ru.Сын Лянки Грыу и Михаила Вайнберга (фото: Telegram @lyankagryu)
Грыу подчеркнула, что раньше не могла и мечтать о таком, поскольку на неё в один миг свалилось слишком много испытаний, с которыми было сложно справиться. Женщина думала, что не преодолеет эти трудности.
«Я шла и молилась, у меня было тяжёлое сердце, потому что в тот момент у ребёнка были проблемы. И я просила у Бога, высших сил, что если сын будет здоров, я буду за всё благодарна, я всегда буду счастлива», – отметила артистка.Лянка Грыу призналась, что с бывшим супругом Вайнбергом ей удалось вывести сына из тяжёлого состояния. Сейчас экс-супруги поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают сына. Однако сразу после развода девушке было настолько тяжело, что пришлось даже обратиться за помощью к специалисту.
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Анастасия Чинкова