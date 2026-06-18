Тёплые слова о бывшем муже вызвали напряжение в отношениях Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон столкнулась с ревностью со стороны своего бойфренда, Джима Кёртиса. Причиной стали её воспоминания о бывшем супруге, Брэде Питте, прозвучавшие в недавнем интервью.
Во время беседы с Variety актриса обсуждала приглашённых звёзд культового сериала «Друзья» и среди первых вспомнила Питта, который появился в одном из эпизодов шоу в 2001 году.
Тогда актёр сыграл Уилла Колберта — героя, испытывавшего неприязнь к персонажу Энистон, Рэйчел, ещё со школьных времён. Этот эпизод считается одним из самых запоминающихся гостевых появлений в сериале.
Энистон и Питт состояли в браке почти пять лет и развелись в 2005 году. Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России