Тёплые слова о бывшем муже вызвали напряжение в отношениях Дженнифер Энистон

18 июня 2026, 21:43

Бойфренд Дженнифер Энистон приревновал её к Брэду Питту после интервью

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон столкнулась с ревностью со стороны своего бойфренда, Джима Кёртиса. Причиной стали её воспоминания о бывшем супруге, Брэде Питте, прозвучавшие в недавнем интервью.