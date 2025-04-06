Тётя певицы Дианы Анкудиновой объяснила, почему не забрала её из детдома

Диана Анкудинова (фото: Telegram @DianaAnkudinovaOfficial)
До трёх лет Диана Анкудинова жила в биологической семье, где постоянно подвергалась жестокому обращению. Родная тётя певицы рассказала, как девочка попала в детский дом.
Светлана объяснила, что на момент появления на свет будущей артистки, семья была благополучной. Отец был очень рад рождению дочери, однако вскоре его осудили, а мать девочки, Ольга, «сломалась».
Тётя Дианы подчеркнула, что именно заключение отца стало переломным моментом в жизни матери девочки, которая стала злоупотреблять алкоголем и часто уходила в запой.
Светлана отметила, что пыталась помочь сестре, просила племянницу отдавать ей на время, пока мать выпивает. Однако Ольга ничего не понимала, била дочь, забывала её на улице.
В результате, в дело вмешались органы опеки. Последней каплей стала ситуация, когда сожитель Ольги избил Диану. После этого девочку забрали в детский дом, вспомнила тётя певицы в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».
После этого женщина хотела оформить опеку на племянницу, собирала документы, но не успела – Диану забрала другая семья. Далее о судьбе девушки её биологическая семья узнала только после того, как Анкудинова появилась на телевидении.
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Тётя Дианы подчеркнула, что именно заключение отца стало переломным моментом в жизни матери девочки, которая стала злоупотреблять алкоголем и часто уходила в запой.
Светлана отметила, что пыталась помочь сестре, просила племянницу отдавать ей на время, пока мать выпивает. Однако Ольга ничего не понимала, била дочь, забывала её на улице.
В результате, в дело вмешались органы опеки. Последней каплей стала ситуация, когда сожитель Ольги избил Диану. После этого девочку забрали в детский дом, вспомнила тётя певицы в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».
После этого женщина хотела оформить опеку на племянницу, собирала документы, но не успела – Диану забрала другая семья. Далее о судьбе девушки её биологическая семья узнала только после того, как Анкудинова появилась на телевидении.
«Была истерика, когда увидела ребенка, которого не видела очень долго. Потом мы стали следить, где её покажут. Я когда вижу её на экране, всегда плачу. Её мама, на самом деле, сейчас одна, и она редко бывает трезвая. Я предлагаю ей руку помощи. Я же тоже одна осталась», – рассказала Светлана.Со слезами на глазах Светлана обратилась к Диане, попросив у неё прощения за то, что не смогла забрать из детского дома. Она заявила, что любит племянницу и никогда не забывала о ней.
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Анастасия Чинкова