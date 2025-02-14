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У актрисы Людмилы Максаковой начались проблемы со зрением после падения со сцены

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьёзные проблемы со зрением. Это стало результатом падения со сцены, которое произошло ещё в декабре прошлого года.
Недавно мать скандально известной актрисы-иноагента Марии Максаковой-Игенберс* снова обратилась к медикам, сообщает телеграм-канал Mash. Она пожаловалась на размытое и искажённое зрение, причём как на правом, так и на левом глазу. Проблема наблюдается уже несколько месяцев, с тех самых пор, как 84-летняя народная артистка упала со сцены.

Тогда старшая Максакова несколько дней провела в офтальмологическом дневном стационаре. Ей даже пришлось перенести операцию по восстановлению положения хрусталика. Кроме того, артистку уже давно преследуют хронические проблемы со слухом и нарушения сердечной деятельности (аритмия).



Впрочем, директор Государственного академического театра им. Вахтангова, где много лет служит Людмила Максакова, Кирилл Крок заявил, что у нестареющей примы всё в порядке. Недавно она в составе труппы была на гастролях в Сарове, а сейчас уже снова в Москве.

Её дочь оперная певица и иноагент Мария Максакова Игенберс* в прошлом году стала фигурантом уголовного дела. Бывшему депутату Госдумы и экс-солистке Мариинского театра грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу.

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* Признана иноагентом в РФ
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#иноагент
#актриса
Юрист Катя Гордон рассказала о компромате на Анну Седокову, который нашла её команда
14 февраля 2025, 10:08

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Юрист Катя Гордон, к которой обратился отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что дело о его смерти находится на дополнительной проверке у следователя. Адвокаты пришли к выводу, что бывший муж Анны Седоковой мог быть «убит» компроматом на неё.
По словам Гордон, Тимма узнал об изменах бывшей супруги, которую продолжал любить даже после развода. Близкие утверждают, что в конце жизни спортсмен был уверен в предательстве Седоковой и её изменах.

Друг Тиммы Гатис Линис сообщил, что впервые услышал о предательстве со стороны певицы от мамы друга.

«В октябре Янис гостил у мамы и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: «Аня меня позорит с футболистом по всей Москве». Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками», – рассказал мужчина.
Сама Седокова не комментировала такие подозрения. По её словам, она очень тяжело переживает гибель бывшего супруга. Долгое время после случившегося она не выходила на связь, а недавно вернулась в соцсети и показала фото в полный рост, на котором она чуть ли не в два раза худее, чем до смерти Тиммы.

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*запрещён в РФ
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«У меня три "вышки" и медаль. Зачем?!»: Калашникова жалеет о потраченном на образование времени
Модель и актриса Калашникова высказалась не в пользу получения образования
14 февраля 2025, 09:12

Анна Калашникова (Фото: ВКонтакте @annkalashnikova)

Известная российская модель, актриса, немного певица и светская львица Анна Калашникова прекрасно образована и начитана. Но сейчас она жалеет о времени, потраченном в молодости на учёбу.
Красавица часто мелькает в различных шоу, на красных дорожках различных светских и культурных мероприятий, в телепередачах, например, Андрея Малахова, но многие уже подзабыли, откуда она появилась и решительно все удивляются, как ей удаётся постоянно вращаться в самых звёздных кругах. В разговоре с очаровательной дамой издание StarHit сумело прояснить некоторые вопросы.

Калашникова любит блистать среди знаменитостей и не упускает случая сняться в откровенных нарядах, подчёркивающих её великолепную фигуру. Однако 40-летняя светская львица уверяет, что она — далеко не пустышка. На вопрос, какую книгу она прочитала за последнее время, Анна отреагировала неожиданно резко.

«Сберегательную, блин! Я столько всего читала за свою жизнь... Реально — перечитала, объелась! У меня три высших образования и золотая медаль в школе. И потратила шесть лет на один институт, три года — на другой, а потом ещё полтора года на учёбу за границей. И что?! Зачем всё это?», — недовольно ответила медийная персона.

Калашникову совсем не радует полученное ей многостороннее образование. Она считает, что годы учёбы лучше было потратить на зарабатывание денег, к которым женщина отнюдь не равнодушна, чего и не скрывает.

«Посмотрите, 14-летние блогеры — уже миллионеры! А я в свои 14-15 лет получала золотую медаль и красный диплом. А "Роллс-Ройса" у меня нет до сих пор! Я жду свой золотой "Роллс-Ройс" и миллиард российских рублей!», — сокрушается актриса.

Хороший приятель Анны Прохор Шаляпин удивился её словам. Он напомнил, что у неё есть новенький «Бентли» дурацкого розового цвета и апартаменты в элитном жилом комплексе «Алые паруса».

«Много, кто в твоем родном Пятигорске имеет „Бентли“? Надо благодарить Бога за то, что он нам дает. Кто из Волгограда сейчас известный? Я, Ира Дубцова и Александра Пахмутова», — сказал любитель дам бальзаковского возраста.

Но Калашникова не согласна с Прохором. Она не унимается и стоит на своём, утверждая, что время можно тратить только на отношения с состоятельными мужчинами.

«О чем жалею в жизни? Что потратила очень много времени на образование. Очень жалею! <…> Затем все мои отношения приносили только достаток и успех. Все мои бывшие о-о-очень богатые!» — заключила светская львица.

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#образование
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#медаль
#шоу
#апартаменты
#актриса
#отношения
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«Жду золотой Rolls-Royce!» — певица Калашникова жалеет о своем потраченном времени на образование
Певица Калашникова заявила, что жалеет потраченного времени на учебу
14 февраля 2025, 06:03

Анна Калашникова (Фото: «ВК»/Анна Калашникова)

Певица Анна Калашникова в YouTube-шоу заявила, что жалеет своего потраченного времени на учебу. Об этом сообщает 5-tv.ru.
«Золотая медаль, три высших образования — и что? Rolls-Royce у меня еще нет! Я жду свой золотой Rolls-Royce и миллиард российских рублей!», — заявила певица.

По словам Анны, она всю жизнь много читала, а на ее счету три высших образованиях. В общей сложности она потратила на обучение семь с половиной лет, полтора года из которых артистка провела на учебе за границей.

Свое негодование Калашникова объяснила популярностью и заработком молодых блогеров, которые в подростковом возрасте имеют состояние в миллионы и миллиарды. В связи с этим Анна назвала потраченные ею годы на обучение пустой тратой времени. По ее мнению, лучше всего молодость посвятить зарабатыванию денег.

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#жизнь
#медаль
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#обучение
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Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy поделилась проблемами в школе на фоне своей популярности
У исполнительницы хита «Сигма Бой» Betsy проблемы в школе из-за популярности
14 февраля 2025, 02:41

Betsy и Мария Янковская (фото: Telegram @betsy_girl)

По словам исполнительницы хита «Сигма Бой» Светланы Чертищевой (Betsy), у нее начались проблемы с учебой из-за своей популярности. Об этом она рассказала 5-tv.ru.
«У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — рассказала Betsy.

К тому же исполнительница поделилась тем, что ей нравится выступать на сцене, так как это являлось ее мечтой. Юная звезда пообещала развиваться дальше и уже сейчас довольна результатами своей работы.

Музыку же для девочки пишет ее отец, Михаил Чертищев. Своего папу Betsy назвала секретом успеха песен.

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#танцы
#обучение
#мероприятия
#отец
#музыкальная школа
#шоу-бизнес
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Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после появления фотомодели на «Грэмми» практически обнаженной
Канье Уэст разводится с Бьянкой Цензори после скандала на церемонии «Грэмми»
13 февраля 2025, 23:24

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст разводится с фотомоделью Бьянкой Цензори после ее появления в прозрачном платье без нижнего белья на церемонии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.
«Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни», — сообщают в газете.

В материале указывается, супруги в устном формате договорились о выплате фотомодели при разводе пяти миллионов долларов. Напомним, что на церемонии «Грэмми-2025» 2 февраля Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья. По итогу фотомодель и ее супруга Канье Уэста выгнали с мероприятия.

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