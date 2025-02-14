У актрисы Людмилы Максаковой начались проблемы со зрением после падения со сцены

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
У народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьёзные проблемы со зрением. Это стало результатом падения со сцены, которое произошло ещё в декабре прошлого года.
Недавно мать скандально известной актрисы-иноагента Марии Максаковой-Игенберс* снова обратилась к медикам, сообщает телеграм-канал Mash. Она пожаловалась на размытое и искажённое зрение, причём как на правом, так и на левом глазу. Проблема наблюдается уже несколько месяцев, с тех самых пор, как 84-летняя народная артистка упала со сцены.
Тогда старшая Максакова несколько дней провела в офтальмологическом дневном стационаре. Ей даже пришлось перенести операцию по восстановлению положения хрусталика. Кроме того, артистку уже давно преследуют хронические проблемы со слухом и нарушения сердечной деятельности (аритмия).
Впрочем, директор Государственного академического театра им. Вахтангова, где много лет служит Людмила Максакова, Кирилл Крок заявил, что у нестареющей примы всё в порядке. Недавно она в составе труппы была на гастролях в Сарове, а сейчас уже снова в Москве.
Её дочь оперная певица и иноагент Мария Максакова Игенберс* в прошлом году стала фигурантом уголовного дела. Бывшему депутату Госдумы и экс-солистке Мариинского театра грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу.
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Тогда старшая Максакова несколько дней провела в офтальмологическом дневном стационаре. Ей даже пришлось перенести операцию по восстановлению положения хрусталика. Кроме того, артистку уже давно преследуют хронические проблемы со слухом и нарушения сердечной деятельности (аритмия).
Впрочем, директор Государственного академического театра им. Вахтангова, где много лет служит Людмила Максакова, Кирилл Крок заявил, что у нестареющей примы всё в порядке. Недавно она в составе труппы была на гастролях в Сарове, а сейчас уже снова в Москве.
Её дочь оперная певица и иноагент Мария Максакова Игенберс* в прошлом году стала фигурантом уголовного дела. Бывшему депутату Госдумы и экс-солистке Мариинского театра грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу.
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Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в России
* Признана иноагентом в РФ
Александр Бойцов