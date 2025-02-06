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«Я ее просил сделать несколько абортов»: разговоры о сексе с сыном, многочисленные романы и «клинические дуры» Игоря Верника

Игорь Верник (Фото: соцсети)

Игорь Верник (Фото: соцсети)

Большую часть своей карьеры Игорь Верник играл театральные роли, однако в последние годы он уделяет больше времени съемкам в кино и сериалах. Личная жизнь актера и скандал с участием его сына — в материале «Радио 1».

Биография Игоря Верника

Мало кто знает, что Игорь Верник окончил театроведческий факультет ГИТИСа и поначалу не особо хотел связывать свою жизнь с кино. Именно из-за этого Верник пошел работать в газету «Московский комсомолец» в 1985 году, а потом был редактором отдела культуры еженедельника «Неделя».

Однако страсть к театру победила и в 1986 году Игорь стал частью труппы МХТ имени Чехова, где служит и по сей день. Впрочем, журналистку он все же не забросил.

К примеру, в 1993 году Верник стал ведущим программы «Кто там» на канале «Культура», а еще в разное время работал над такими известными тв-шоу как «Рек-тайм», «Субботний вечер со звездой», «Доброе утро» и «Золотая фишка».
Некоторое время назад публика активно обсуждали шоу «2 Верник 2», где они с братом-близнецом Вадимом беседуют с известными личностями из сферы культуры и искусства.

Игорь Верник (Фото: соцсети)


Дебют в кино состоялся все в том же 1986 году в фильме «Ягуар», а потом Верник сыграл в «Мастере и Маргарите» (картина Юрия Кары, который оцифровали и показали в кино в середине 2010-х), а еще принимал участие в съемках сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Папины дочки», «Журов» и многих других.

Однако чаще всего имя Верника все-таки звучит в контексте театральных работ. На сцене МХТ он исполнил роль Лихонина в «Яме» Куприна, а еще Прохорова в «Вальпургиевой ночи».

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Также Игорь Верник активно занимается и общественной деятельностью. Он участвует в политике, поддерживает кандидатов на выборах, а еще много делает для развития Москвы и благотворительности. Ксения Собчак в одном из интервью подчеркнула, что так, как Верник «вытаскивает деньги из толстосумов на аукционах», не делает никто. Благодаря действиям актера получается спасти тысячи жизней — он сотрудничает с фондами «Линия жизни», «Подари жизнь» и другими.

Национальность актера

Многие часто интересуются в социальных сетях: «Какая национальность у Игоря Верника?». Сам актер публично этот вопрос никогда не поднимал, но много раз называл себя русским и гордился тем, что родился в столице.

Кстати, отец артиста Эмиль Григорьевич Верник, который работал режиссером литературного вещания Всесоюзного радио, родом из Одессы. С будущей супругой Анной Павловной Верник они заключили брак в 1957 году и прожили вместе вплоть до ее кончины в 2009.

Игорь Верник (Фото: соцсети)

Отношения и браки Игоря Верника

Игорь Верник неоднократно попадал в список ТОП-10 самых желанных мужчин России. Из-за этого актеру порой приписывают многочисленные романы с разными красавицами. Официально Верник был женат три раза.

Первый брак Игоря был с Маргаритой, с которой он прожил пять лет после окончания университета. Расставшись, женщина переехала в Израиль на ПМЖ. Второй женой стала Мария Ярославовна. Они были вместе десять лет с 1999 по 2009 годы.

«Рита сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», — поделился Верник в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия 1».

Мария — известный журналист, а еще автор культовых журналов, в том числе Hello, Tatler и Harper’s Bazaar и иных. У пары родился сын Григорий.

Третьей супругой была продюсер кино и телевидения Наталья Шнейдерова, с которой Игорь неожиданно для публики сыграл свадьбу в апреле 2023 года.

«Во всяком случае клинические дуры мне точно не встречались. Вернее, я с ними не встречался», — обратил внимание Верник.

Игорь Верник (Фото: соцсети)

Журналисты любят обсуждать и другие романы актера, которые почти закончились свадьбой. Так, после разлада со второй супругой Марией Игорь вступил в отношения с моделью Дарьей Стыровой. Вместе они были недолго, но потом влюбленные встретились снова и тут уже у них завязался полноценный и серьезный роман — в 2011 году он даже мог закончиться свадьбой, но в итоге отношения развалились.

«Меня окружали разные женщины, иногда я даже кем-то увлекался, но все это было не то. Я не мог забыть Дашу, как будто все эти годы между нами существовала незримая связь», — отмечал Верник в беседе с «7days».

Еще в 90-х говорили, что актера связывают чрезмерно тесные отношения с Татьяной Друбич, но это ничем нельзя было подтвердить, кроме совместных работ в кино и на сцене. Потом Верник чуть было не заключил брак с Марией Гончарук — участницей шоу «Хочу в ВИА Гру». Исполнительница и танцовщица запала в сердце артиста, но к чему-то большему это все же не привело.

До своего третьего брака Верник был в отношениях с актрисой Евгенией Храповицкой (они встретились во время работы над сериалом «Кухня»). Звезда даже ушла от супруга Артема Ткаченко. Однако отношения Игоря и Евгении завершились.

«Я изначально заряжен родителями на большую семью. И, конечно, если бы я этого очень хотел, у меня бы это было. Значит, еще не пришло время», — уточнял до встречи со Шнейдеровой Верник.

Игорь Верник и Вадим Верник (Фото: соцсети)

Братья Игоря Верника

У Игоря есть брат-близнец Вадим. Как и Верник он захотел посвятить себя театру, стал журналистом и театроведом. Мужчина трудился в огромном количестве известных изданий, а в 2012 году Вадим стал главным редактором журнала «OK!».

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Несколько лет назад братья организовали свое шоу под названием «2 Верник 2». Игорь и Вадим приглашают в гости на интервью известную личность, и говорят с ней об искусстве и жизни.

Еще у Верника есть единоутробный брат — Ростислав Михайлович Дубинский. Он появился в первом браке его матери Анны Павловны. После окончания вуза он стал актёром, арт-менеджером, конферансье и организатором мероприятий.

Игорь Верник и Григорий Верник (Фото: соцсети)

Сын Игоря Верника

У Игоря Верника есть один сын Григорий. Он появился на свет 30 ноября 1999 года. С малых лет он увлекался спортом и театром. Потом сын Верника принял решение пойти в школу-студию МХАТ, где его мастером был прославленный Евгений Писарев. После выпуска он начал работать в Театре на Малой Бронной у Константина Богомолова.

«Я могу говорить с Гришей обо всем. О любви, сексе, о преодолении, страхах или комплексах», — рассказал актер в интервью Hello.

Григорий уже активно снимается. Его можно увидеть в сериале «Год культуры» с Федором Бондарчуком, в проекте «Немодельное агентство» он играет одну из ключевых ролей. Удалось Вернику-младшему попасть и в популярный сериал «Содержанки», а последней громкой работой стал фильм «Кентавр».

Григорий Верник (Фото: соцсети)

Скандал с Григорием Верником

В 2019-м году сын Игоря Верника стал участником серьезного скандала, который чуть было не повлиял на его карьеру. В разгар пандемии, когда многие потеряли работу, Григорий поделился кадром, где он вытирал нос пятитысячной купюрой.

Общественность не поняла шутку, поэтому начали хейтить наследника Верника и требовали извинений. На молодого человека набросился популярный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает, и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — подчеркнул продюсер в блоге.

Григорий не стал отмалчиваться или же делать вид, что ничего не произошло. Юноша ответил недоброжелателям в своем личном блоге.

«Вот и сам я не поверил своим глазам, что обычная фотка со съемочной площадки фильма может вызвать такую реакцию. Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом, — прошу прощения. И не воспринимайте все так буквально. Это только кино. Короткий метр под рабочим названием «Интересное кино», где я играю такого вот персонажа», — рассказал Верник-младший.

Игорь Верник (Фото: кадр из серила «Кухня»)

Что актер говорил про Украину

Еще до начала конфликта актер приезжал в Киев как один, так и вместе с театром.

«Для меня Украина — это не просто страна, это часть моей жизни и культуры», — делился Верник.

Последнее упоминание об Украине актер сделал в 2014 году, когда посещал Киев с мероприятием. Тогда он дал беседовал с местными СМИ.

«Прилетел ночью, и ехал по ночному городу в гостиницу, поэтому мне сложно сказать что-то более конкретное о самом городе. Но мне очень понравился мост, украшенный огоньками. И в моем восприятии не изменилось ничего, и в моем желании приезжать сюда к любимым людям и заниматься любимым делом тоже», — отмечал Верник.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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#ребёнок
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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
#соцсети
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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