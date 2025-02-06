«Я ее просил сделать несколько абортов»: разговоры о сексе с сыном, многочисленные романы и «клинические дуры» Игоря Верника

Игорь Верник (Фото: соцсети)
Большую часть своей карьеры Игорь Верник играл театральные роли, однако в последние годы он уделяет больше времени съемкам в кино и сериалах. Личная жизнь актера и скандал с участием его сына — в материале «Радио 1».
Биография Игоря ВерникаМало кто знает, что Игорь Верник окончил театроведческий факультет ГИТИСа и поначалу не особо хотел связывать свою жизнь с кино. Именно из-за этого Верник пошел работать в газету «Московский комсомолец» в 1985 году, а потом был редактором отдела культуры еженедельника «Неделя».
Однако страсть к театру победила и в 1986 году Игорь стал частью труппы МХТ имени Чехова, где служит и по сей день. Впрочем, журналистку он все же не забросил.
К примеру, в 1993 году Верник стал ведущим программы «Кто там» на канале «Культура», а еще в разное время работал над такими известными тв-шоу как «Рек-тайм», «Субботний вечер со звездой», «Доброе утро» и «Золотая фишка».
Некоторое время назад публика активно обсуждали шоу «2 Верник 2», где они с братом-близнецом Вадимом беседуют с известными личностями из сферы культуры и искусства.
Игорь Верник (Фото: соцсети)
Дебют в кино состоялся все в том же 1986 году в фильме «Ягуар», а потом Верник сыграл в «Мастере и Маргарите» (картина Юрия Кары, который оцифровали и показали в кино в середине 2010-х), а еще принимал участие в съемках сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Папины дочки», «Журов» и многих других.
Однако чаще всего имя Верника все-таки звучит в контексте театральных работ. На сцене МХТ он исполнил роль Лихонина в «Яме» Куприна, а еще Прохорова в «Вальпургиевой ночи».
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Также Игорь Верник активно занимается и общественной деятельностью. Он участвует в политике, поддерживает кандидатов на выборах, а еще много делает для развития Москвы и благотворительности. Ксения Собчак в одном из интервью подчеркнула, что так, как Верник «вытаскивает деньги из толстосумов на аукционах», не делает никто. Благодаря действиям актера получается спасти тысячи жизней — он сотрудничает с фондами «Линия жизни», «Подари жизнь» и другими.
Национальность актераМногие часто интересуются в социальных сетях: «Какая национальность у Игоря Верника?». Сам актер публично этот вопрос никогда не поднимал, но много раз называл себя русским и гордился тем, что родился в столице.
Кстати, отец артиста Эмиль Григорьевич Верник, который работал режиссером литературного вещания Всесоюзного радио, родом из Одессы. С будущей супругой Анной Павловной Верник они заключили брак в 1957 году и прожили вместе вплоть до ее кончины в 2009.
Игорь Верник (Фото: соцсети)
Отношения и браки Игоря ВерникаИгорь Верник неоднократно попадал в список ТОП-10 самых желанных мужчин России. Из-за этого актеру порой приписывают многочисленные романы с разными красавицами. Официально Верник был женат три раза.
Первый брак Игоря был с Маргаритой, с которой он прожил пять лет после окончания университета. Расставшись, женщина переехала в Израиль на ПМЖ. Второй женой стала Мария Ярославовна. Они были вместе десять лет с 1999 по 2009 годы.
«Рита сделала несколько абортов. Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок», — поделился Верник в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия 1».
Мария — известный журналист, а еще автор культовых журналов, в том числе Hello, Tatler и Harper’s Bazaar и иных. У пары родился сын Григорий.
Третьей супругой была продюсер кино и телевидения Наталья Шнейдерова, с которой Игорь неожиданно для публики сыграл свадьбу в апреле 2023 года.
«Во всяком случае клинические дуры мне точно не встречались. Вернее, я с ними не встречался», — обратил внимание Верник.
Игорь Верник (Фото: соцсети)
Журналисты любят обсуждать и другие романы актера, которые почти закончились свадьбой. Так, после разлада со второй супругой Марией Игорь вступил в отношения с моделью Дарьей Стыровой. Вместе они были недолго, но потом влюбленные встретились снова и тут уже у них завязался полноценный и серьезный роман — в 2011 году он даже мог закончиться свадьбой, но в итоге отношения развалились.
«Меня окружали разные женщины, иногда я даже кем-то увлекался, но все это было не то. Я не мог забыть Дашу, как будто все эти годы между нами существовала незримая связь», — отмечал Верник в беседе с «7days».
Еще в 90-х говорили, что актера связывают чрезмерно тесные отношения с Татьяной Друбич, но это ничем нельзя было подтвердить, кроме совместных работ в кино и на сцене. Потом Верник чуть было не заключил брак с Марией Гончарук — участницей шоу «Хочу в ВИА Гру». Исполнительница и танцовщица запала в сердце артиста, но к чему-то большему это все же не привело.
До своего третьего брака Верник был в отношениях с актрисой Евгенией Храповицкой (они встретились во время работы над сериалом «Кухня»). Звезда даже ушла от супруга Артема Ткаченко. Однако отношения Игоря и Евгении завершились.
«Я изначально заряжен родителями на большую семью. И, конечно, если бы я этого очень хотел, у меня бы это было. Значит, еще не пришло время», — уточнял до встречи со Шнейдеровой Верник.
Игорь Верник и Вадим Верник (Фото: соцсети)
Братья Игоря ВерникаУ Игоря есть брат-близнец Вадим. Как и Верник он захотел посвятить себя театру, стал журналистом и театроведом. Мужчина трудился в огромном количестве известных изданий, а в 2012 году Вадим стал главным редактором журнала «OK!».
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Несколько лет назад братья организовали свое шоу под названием «2 Верник 2». Игорь и Вадим приглашают в гости на интервью известную личность, и говорят с ней об искусстве и жизни.
Еще у Верника есть единоутробный брат — Ростислав Михайлович Дубинский. Он появился в первом браке его матери Анны Павловны. После окончания вуза он стал актёром, арт-менеджером, конферансье и организатором мероприятий.
Игорь Верник и Григорий Верник (Фото: соцсети)
Сын Игоря ВерникаУ Игоря Верника есть один сын Григорий. Он появился на свет 30 ноября 1999 года. С малых лет он увлекался спортом и театром. Потом сын Верника принял решение пойти в школу-студию МХАТ, где его мастером был прославленный Евгений Писарев. После выпуска он начал работать в Театре на Малой Бронной у Константина Богомолова.
«Я могу говорить с Гришей обо всем. О любви, сексе, о преодолении, страхах или комплексах», — рассказал актер в интервью Hello.
Григорий уже активно снимается. Его можно увидеть в сериале «Год культуры» с Федором Бондарчуком, в проекте «Немодельное агентство» он играет одну из ключевых ролей. Удалось Вернику-младшему попасть и в популярный сериал «Содержанки», а последней громкой работой стал фильм «Кентавр».
Григорий Верник (Фото: соцсети)
Скандал с Григорием ВерникомВ 2019-м году сын Игоря Верника стал участником серьезного скандала, который чуть было не повлиял на его карьеру. В разгар пандемии, когда многие потеряли работу, Григорий поделился кадром, где он вытирал нос пятитысячной купюрой.
Общественность не поняла шутку, поэтому начали хейтить наследника Верника и требовали извинений. На молодого человека набросился популярный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает, и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — подчеркнул продюсер в блоге.
Григорий не стал отмалчиваться или же делать вид, что ничего не произошло. Юноша ответил недоброжелателям в своем личном блоге.
«Вот и сам я не поверил своим глазам, что обычная фотка со съемочной площадки фильма может вызвать такую реакцию. Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом, — прошу прощения. И не воспринимайте все так буквально. Это только кино. Короткий метр под рабочим названием «Интересное кино», где я играю такого вот персонажа», — рассказал Верник-младший.
Игорь Верник (Фото: кадр из серила «Кухня»)
Что актер говорил про УкраинуЕще до начала конфликта актер приезжал в Киев как один, так и вместе с театром.
«Для меня Украина — это не просто страна, это часть моей жизни и культуры», — делился Верник.
Последнее упоминание об Украине актер сделал в 2014 году, когда посещал Киев с мероприятием. Тогда он дал беседовал с местными СМИ.
«Прилетел ночью, и ехал по ночному городу в гостиницу, поэтому мне сложно сказать что-то более конкретное о самом городе. Но мне очень понравился мост, украшенный огоньками. И в моем восприятии не изменилось ничего, и в моем желании приезжать сюда к любимым людям и заниматься любимым делом тоже», — отмечал Верник.
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