Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице из-за ухудшения состояния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Согласно его данным, недавно Татьяну Анатольевну вновь положили в больницу. Уточняется, что врачи пока не могут стабилизировать её состояние.
В начале сентября Тарасова проходила плановое обследование в медицинском учреждении, но вскоре её пришлось снова госпитализировать. В апреле этого года 79-летний тренер оказалась в реанимации из-за тяжёлой простуды. По информации Федерации фигурного катания на коньках России, 20 апреля Татьяну Анатольевну выписали из больницы.
В 1975 году Татьяне Тарасовой присвоили звание заслуженного тренера Советского Союза. В 2008 году её включили в Зал славы мирового фигурного катания.
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