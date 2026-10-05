Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

05 октября 2026, 17:24

Татьяну Тарасову снова госпитализировали из-за ухудшения состояния

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице из-за ухудшения состояния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.