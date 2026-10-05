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Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

Татьяну Тарасову снова госпитализировали из-за ухудшения состояния
Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице из-за ухудшения состояния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Согласно его данным, недавно Татьяну Анатольевну вновь положили в больницу. Уточняется, что врачи пока не могут стабилизировать её состояние.

В начале сентября Тарасова проходила плановое обследование в медицинском учреждении, но вскоре её пришлось снова госпитализировать. В апреле этого года 79-летний тренер оказалась в реанимации из-за тяжёлой простуды. По информации Федерации фигурного катания на коньках России, 20 апреля Татьяну Анатольевну выписали из больницы.

В 1975 году Татьяне Тарасовой присвоили звание заслуженного тренера Советского Союза. В 2008 году её включили в Зал славы мирового фигурного катания.

Екатерина Коршунова

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