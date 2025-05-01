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Всему виной пропаганда: Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения из-за клипа
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Личную страницу Филиппа Киркорова в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Такой «подарок» певец получил в день рождения.
Накануне артист отметил 58-летие. Поскольку Киркоров недавно похоронил отца, он отказался от масштабного праздника и пригласил только самых близких друзей.

Специально ко дню рождения Киркоров подготовил клип на песню «Везувий». Однако премьера пошла не по плану.

После публикации ролика исполнитель узнал, что его страницу в соцсети заблокировали. Артист предполагает, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие. Вероятно, алгоритмы посчитали это пропагандой.

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#премьера
#артист
#киркоров
Дочь Волочковой отказалась от медового месяца – причина
01 мая 2025, 10:00

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова сообщила, что её 19-летняя дочь Ариадна отказалась от медового месяца.
Девушка вышла замуж за Никиту Григоряна на прошлой неделе. Торжество состоялось в Петербурге, а его организацией занималась балерина.

Теперь же стало известно, что пара отказалась от медового месяца. Дело в том, что для молодожёнов важнее было венчание, которое состоялось ещё до свадьбы.

«Ариадна с Никитой, вроде, вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное – венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию придали большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», – сообщила Волочкова в беседе с Пятым каналом.
При этом балерина уточнила, что если дочь всё-таки соберётся в свадебное путешествие, то она обязательно расскажет об этом общественности.

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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
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#семья
#путешествие
#девушка
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После объявления Галустяна о разводе его беременная визажистка опубликовала фото с оголённым животом
Беременная визажистка Галустяна Милена опубликовала фото с оголённым животом
01 мая 2025, 09:51

Михаил Галустян (Фото: Телеграм @galustyanmichael)

Актёр, телеведущий и шоумен Михаил Галустян накануне, 30 апреля, заявил, что развёлся со своей женой Викторией. После этого его беременная визажистка Милена опубликовала в социальных сетях фотографии с оголённым и уже довольно заметным животом.
По словам 45-летнего артиста, они с супругой уже около года не живут вместе, а теперь решили официально расстаться. Комик признался, что с оптимизмом смотрит в будущее.

«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий», — сообщил Галустян.

Виктория, которая пробыла в браке с Михаилом 17 лет и родила от него двух дочерей, в своём личном блоге призналась, что ей сейчас непросто. Она сказала, что в данный момент ей необходимо побыть наедине со своими мыслями. 38-летняя женщина удалила несколько совместных фотографий с Галустяном, а также убрала надпись «Жена супермужа» из шапки своего профиля.

Михаил Галустян с женой Викторией (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что главным поводом для разрыва стали измены бывшего капитана команды КВН «Утомленные солнцем». По его словам, Виктория просто устала терпеть бесконечные похождения любвеобильного мужа.

Сейчас Галустяну приписывают отношения с его личной визажисткой Миленой. Они начали сотрудничество во время участия артиста в шоу «Новые звезды в Африке». В феврале 2023 года девушка опубликовала совместное фото с Михаилом. Одна из подруг написала: «Очень подходите друг другу». Милена не стала удалять комментарий.

Она воспитывает сына, а сейчас беременна вторым ребёнком. Имя отца Милена не раскрывает, но пользователи Сети считают, что им является именно Галустян. Ещё до беременности девушки пару видели вместе на теннисном корте и поклонники отметили, что комик заметно похудел.

После того как Михаил объявил о разводе, Милена опубликовала фотографии в расстёгнутых джинсах и с обнажённым животом. Она сообщила, что её второй ребёнок также будет мальчик.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#развод
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Стала известна сумма, истраченная Седоковой на декорации к дню рождения сына
«Звездач»: Седокова истратила на декор к дню рождения сына порядка ₽350 тыс.
01 мая 2025, 08:25

Фото: Инстаграм* @annasedokova

Певица Анна Седокова является матерью троих детей и сейчас активно занимается воспитанием младшего из них — сына Гектора. Недавно она поделилась в социальных сетях фотографиями и видео с шумной вечеринки, устроенной по случаю семилетия мальчика.
На кадрах видно, как ребёнок в окружении друзей весело проводит время. Локация была специально декорирована под событие. Дети отплясывали на бумажной дискотеке, играли в футбол, фотографировались на пресс-воле. Приглашённые мастера мяча радовали Гектора и его приятелей элементами футбольного фристайла.

Корреспондент телеграм-канала «Звездач» поинтересовался у дизайнера Полины Сосниной-Семерниковой, в какую сумму Анне Седоковой обошлось оформление праздника. По словам специалиста, только на шарики, фигурки, блестящую фотозону, подиум и монтаж декораций артистке пришлось истратить примерно 350 тысяч рублей.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#дети
#ребёнок
#футбол
#день рождения
#певица
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Жена Александра Цекало представила смелую фотосессию с обнаженной грудью
01 мая 2025, 08:00

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Актриса и художница Дарина Эрвин, супруга Александра Цекало, удивила поклонников новой фотосессией, в которой она позировала без одежды. В своих эстетичных кадрах Дарина не просто демонстрирует тело, а делает смелое заявление о своей уязвимости и уверенности. Об этом пишет «‎Voice».
На первом снимке Эрвин показала открытую спину и обнаженную грудь, акцентируя внимание на жесте и взгляде, которые передают уверенность. Вторая фотография запечатлела момент полуулыбки и плавного движения тела, вызывая ассоциации с глянцевыми хрониками 90-х.

В качестве наряда Дарина выбрала полупрозрачный комплект нижнего белья с меховым лифом, который подчеркивает её стиль и эстетику. Третий кадр стал настоящим визуальным этюдом: на фоне дневного света актриса сидит, обняв ноги, создавая атмосферу интимности и тишины.

«Я боюсь идти в художественный музей, потому что вдруг они решат оставить меня у себя», — отметила в подписи к галерее Дарина.

Новые фотографии уже привлекли внимание поклонников и критиков, подчеркивая творческий подход актрисы к самовыражению.

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#актриса
#instagram
#стиль
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«Будто бы я себя искусствено старю»: Розу Сябитову задела критика Ларисы Гузеевой
На теле-шоу «Давай поженимся!» Гузеева раскритиковала внешний вид Сябитовой
01 мая 2025, 07:57

Роза Сябитова (Кадр из видео: Телеграм @syabitova_r)

Программа «Давай поженимся!» выходит на первом канале уже 17 лет, а её бессменными ведущими являются Роза Сябитова и Лариса Гузеева. Недавно актриса довольно критично прокомментировала стиль одежды и внешнего вида своей партнёрши по эфиру.
Сябитова опубликовала в социальных сетях снимок, сделанный в студии. Она надела на съёмки передачи белое платье с цветочным принтом. Образ дополнил широкий отложной розовый воротник. Стилисты сделали розе пышную укладку, украсив короткие каштановые волосы розовым платком. Также телеведущей сделали яркий макияж с акцентом на розовую помаду.

«Нацепила на себя маску бабушки», — не одобрила новый стиль своей соведущей Лариса Гузеева.

Роза не согласилась со своей партнёршей и коллегой, слова которой явно задели сваху. В своём телеграм-канале она предложила зрителям и подписчикам оценить данную ситуацию и определить, кто прав.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые считают, что Сябитова прекрасно выглядит и одевается со вкусом. Другие утверждают, что Гузеева права, а одежда Розы украшена слишком большим количеством аксессуаров, от которых «глаза разбегаются». Другие в целом согласны с Ларисой, но считают, что настоящая сваха как раз и должна выглядеть «некой возрастной дамой», которая вызывает безусловное доверие.

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