Всему виной пропаганда: Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Личную страницу Филиппа Киркорова в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Такой «подарок» певец получил в день рождения.
Накануне артист отметил 58-летие. Поскольку Киркоров недавно похоронил отца, он отказался от масштабного праздника и пригласил только самых близких друзей.
Специально ко дню рождения Киркоров подготовил клип на песню «Везувий». Однако премьера пошла не по плану.
После публикации ролика исполнитель узнал, что его страницу в соцсети заблокировали. Артист предполагает, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие. Вероятно, алгоритмы посчитали это пропагандой.
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Специально ко дню рождения Киркоров подготовил клип на песню «Везувий». Однако премьера пошла не по плану.
После публикации ролика исполнитель узнал, что его страницу в соцсети заблокировали. Артист предполагает, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие. Вероятно, алгоритмы посчитали это пропагандой.
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Анастасия Чинкова