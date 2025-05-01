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Жене Джорджа Клуни Амаль могут запретить въезд в США из-за санкций Дональда Трампа

Джордж Клуни и Амаль Клуни (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Джордж Клуни и Амаль Клуни (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Жене американского актера Джорджа Клуни, юристу Амаль Клуни могут запретить въезд в США из-за санкций президента Дональда Трампа, сообщил журнал People.
В феврале американский президент издал указ, позволяющий вводить санкции против лиц, которые вовлечены в расследования против союзников США. Потом издание Financial Times, ссылаясь на МИД Великобритании, подчеркнуло, что закон может коснуться некоторых юристов, в том числе Амаль Клуни. Супруга голливудского актера принимала участие в подготовке ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта в Международном уголовном суде (МУС).

Амаль Клуни появилась на свет в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где училась в Оксфорде. У нее нет американского гражданства. Она имеет право заниматься юридической практикой в США, так как в 2002 году ее приняли в коллегию адвокатов Нью-Йорка. За Джорджа Клуни Амаль вышла замуж в сентябре 2014 года. Супруги воспитывают двух семилетних близнецов — Александра и Эллу.

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«Как я похудела! Но не сдамся!»: Виктория Боня возобновила покорение Эвереста
Виктория Боня возобновила восхождение на Эверест
01 мая 2025, 10:41

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, решила продолжить покорение Эвереста. 45-летняя модель объявила о возвращении в базовый лагерь.
Уже больше двух недель Боня находится в Гималаях, где хочет исполнить мечту всей своей жизни – покорить Эверест. Однако на высоте около 5500 метров у телезвезды началась горная болезнь, выразившаяся в пониженной сатурации, сильных головных болях и слабости. В результате в минувшие выходные Викторию на вертолёте спустили вниз и госпитализировали.

Сегодня же Боня заявила, что приняла важное решение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит восхождение.

«Как я похудела, как я осунулась! Я снова вылетаю в базовый лагерь. Ещё сегодня я думала, что всё, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую усталость. А сейчас просто со мной ехала девочка в машине, ну как девочка, ей лет 60 наверное. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. И я думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», – поделилась Боня в личном блоге.
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*запрещён в РФ
#энергия
#болезнь
#госпиталь
#лагерь
#горы
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Всему виной пропаганда: Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения
Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения из-за клипа
01 мая 2025, 10:37

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Личную страницу Филиппа Киркорова в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Такой «подарок» певец получил в день рождения.
Накануне артист отметил 58-летие. Поскольку Киркоров недавно похоронил отца, он отказался от масштабного праздника и пригласил только самых близких друзей.

Специально ко дню рождения Киркоров подготовил клип на песню «Везувий». Однако премьера пошла не по плану.

После публикации ролика исполнитель узнал, что его страницу в соцсети заблокировали. Артист предполагает, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие. Вероятно, алгоритмы посчитали это пропагандой.

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#киркоров
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Дочь Волочковой отказалась от медового месяца – причина
01 мая 2025, 10:00

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова сообщила, что её 19-летняя дочь Ариадна отказалась от медового месяца.
Девушка вышла замуж за Никиту Григоряна на прошлой неделе. Торжество состоялось в Петербурге, а его организацией занималась балерина.

Теперь же стало известно, что пара отказалась от медового месяца. Дело в том, что для молодожёнов важнее было венчание, которое состоялось ещё до свадьбы.

«Ариадна с Никитой, вроде, вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное – венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию придали большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», – сообщила Волочкова в беседе с Пятым каналом.
При этом балерина уточнила, что если дочь всё-таки соберётся в свадебное путешествие, то она обязательно расскажет об этом общественности.

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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
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#семья
#путешествие
#девушка
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После объявления Галустяна о разводе его беременная визажистка опубликовала фото с оголённым животом
Беременная визажистка Галустяна Милена опубликовала фото с оголённым животом
01 мая 2025, 09:51

Михаил Галустян (Фото: Телеграм @galustyanmichael)

Актёр, телеведущий и шоумен Михаил Галустян накануне, 30 апреля, заявил, что развёлся со своей женой Викторией. После этого его беременная визажистка Милена опубликовала в социальных сетях фотографии с оголённым и уже довольно заметным животом.
По словам 45-летнего артиста, они с супругой уже около года не живут вместе, а теперь решили официально расстаться. Комик признался, что с оптимизмом смотрит в будущее.

«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий», — сообщил Галустян.

Виктория, которая пробыла в браке с Михаилом 17 лет и родила от него двух дочерей, в своём личном блоге призналась, что ей сейчас непросто. Она сказала, что в данный момент ей необходимо побыть наедине со своими мыслями. 38-летняя женщина удалила несколько совместных фотографий с Галустяном, а также убрала надпись «Жена супермужа» из шапки своего профиля.

Михаил Галустян с женой Викторией (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что главным поводом для разрыва стали измены бывшего капитана команды КВН «Утомленные солнцем». По его словам, Виктория просто устала терпеть бесконечные похождения любвеобильного мужа.

Сейчас Галустяну приписывают отношения с его личной визажисткой Миленой. Они начали сотрудничество во время участия артиста в шоу «Новые звезды в Африке». В феврале 2023 года девушка опубликовала совместное фото с Михаилом. Одна из подруг написала: «Очень подходите друг другу». Милена не стала удалять комментарий.

Она воспитывает сына, а сейчас беременна вторым ребёнком. Имя отца Милена не раскрывает, но пользователи Сети считают, что им является именно Галустян. Ещё до беременности девушки пару видели вместе на теннисном корте и поклонники отметили, что комик заметно похудел.

После того как Михаил объявил о разводе, Милена опубликовала фотографии в расстёгнутых джинсах и с обнажённым животом. Она сообщила, что её второй ребёнок также будет мальчик.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Стала известна сумма, истраченная Седоковой на декорации к дню рождения сына
«Звездач»: Седокова истратила на декор к дню рождения сына порядка ₽350 тыс.
01 мая 2025, 08:25

Фото: Инстаграм* @annasedokova

Певица Анна Седокова является матерью троих детей и сейчас активно занимается воспитанием младшего из них — сына Гектора. Недавно она поделилась в социальных сетях фотографиями и видео с шумной вечеринки, устроенной по случаю семилетия мальчика.
На кадрах видно, как ребёнок в окружении друзей весело проводит время. Локация была специально декорирована под событие. Дети отплясывали на бумажной дискотеке, играли в футбол, фотографировались на пресс-воле. Приглашённые мастера мяча радовали Гектора и его приятелей элементами футбольного фристайла.

Корреспондент телеграм-канала «Звездач» поинтересовался у дизайнера Полины Сосниной-Семерниковой, в какую сумму Анне Седоковой обошлось оформление праздника. По словам специалиста, только на шарики, фигурки, блестящую фотозону, подиум и монтаж декораций артистке пришлось истратить примерно 350 тысяч рублей.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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