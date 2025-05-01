Жене Джорджа Клуни Амаль могут запретить въезд в США из-за санкций Дональда Трампа

Джордж Клуни и Амаль Клуни (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Жене американского актера Джорджа Клуни, юристу Амаль Клуни могут запретить въезд в США из-за санкций президента Дональда Трампа, сообщил журнал People.
В феврале американский президент издал указ, позволяющий вводить санкции против лиц, которые вовлечены в расследования против союзников США. Потом издание Financial Times, ссылаясь на МИД Великобритании, подчеркнуло, что закон может коснуться некоторых юристов, в том числе Амаль Клуни. Супруга голливудского актера принимала участие в подготовке ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта в Международном уголовном суде (МУС).
Амаль Клуни появилась на свет в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где училась в Оксфорде. У нее нет американского гражданства. Она имеет право заниматься юридической практикой в США, так как в 2002 году ее приняли в коллегию адвокатов Нью-Йорка. За Джорджа Клуни Амаль вышла замуж в сентябре 2014 года. Супруги воспитывают двух семилетних близнецов — Александра и Эллу.
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Амаль Клуни появилась на свет в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где училась в Оксфорде. У нее нет американского гражданства. Она имеет право заниматься юридической практикой в США, так как в 2002 году ее приняли в коллегию адвокатов Нью-Йорка. За Джорджа Клуни Амаль вышла замуж в сентябре 2014 года. Супруги воспитывают двух семилетних близнецов — Александра и Эллу.
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Ольга Енгалычева