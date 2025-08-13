Бруклин Бекхэм провёл свадьбу в тайне от семьи

13 августа 2025, 00:48

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц (Фото: Instagram* @Nicolaannepeltzbeckham)

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, возобновил супружеские клятвы с Николой Пельтц 2 августа в поместье её отца, не пригласив родителей и братьев. На фоне скандала он изменил татуировку в честь матери, а источники обвиняют в разрыве его жену.