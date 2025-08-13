Бруклин Бекхэм провёл свадьбу в тайне от семьи
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, возобновил супружеские клятвы с Николой Пельтц 2 августа в поместье её отца, не пригласив родителей и братьев. На фоне скандала он изменил татуировку в честь матери, а источники обвиняют в разрыве его жену.
2 августа Бруклин и Никола провели вторую свадьбу в Бедфорде (Англия), куда пригласили 100–200 гостей — исключительно друзей и родственников невесты. Родители жениха, его братья Ромео, Круз и сестра Харпер узнали о событии из СМИ.
Инсайдеры утверждают, что для Дэвида и Виктории это стало «ударом под дых»: они безуспешно пытались связаться с сыном и уверены, что конфликт спровоцировала Никола, считающая их токсичными.
Разлад начался ещё в 2022 году на первой свадьбе пары. Никола отказалась от платья бренда Victoria Beckham в пользу Valentino, что Виктория восприняла как оскорбление. По данным источников, дизайнер сама отказалась шить наряд, но сообщила об этом не невесте, а её матери.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
