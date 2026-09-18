Достижения.рф

У двух компаний продюсера Матвиенко нашли долги перед налоговой

Компании Игоря Матвиенко задолжали налоговой 1,7 млн рублей
Игорь Матвиенко (Фото: кадр из сериала «Плевако»)

У компаний продюсера Игоря Матвиенко обнаружились задолженности перед налоговой службой. Речь идет сразу о двух организациях, связанных с его музыкальным и продюсерским бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



ООО «Р-Концерт», которое занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, накопило долг в размере 476 тысяч рублей.

Еще 1,3 млн рублей налоговой должна компания «Мэйнстрим Продакшн». Организация работает уже более 20 лет и представляет интересы артистов при заключении контрактов на участие в кино- и театральных проектах, спортивных мероприятиях и других событиях.

Так, общая сумма задолженности двух компаний перед налоговой составляет около 1,7 млн рублей.

Софья Метелева

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