У двух компаний продюсера Матвиенко нашли долги перед налоговой

18 сентября 2026, 15:46

Компании Игоря Матвиенко задолжали налоговой 1,7 млн рублей

Игорь Матвиенко (Фото: кадр из сериала «Плевако»)

У компаний продюсера Игоря Матвиенко обнаружились задолженности перед налоговой службой. Речь идет сразу о двух организациях, связанных с его музыкальным и продюсерским бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».