У Елены Блиновской «всплыл» новый долг перед налоговой
У Елены Блиновской вновь возникли проблемы с налоговой службой.
Как стало известно Super, у блогера появился новый неоплаченный долг перед ФНС — на этот раз в размере 270 тысяч рублей. Соответствующая информация уже опубликована в официальных базах налоговой.
На фоне этого продолжают появляться слухи о якобы особых условиях содержания Блиновской. Однако ранее её бывшая сокамерница эти разговоры опровергла, заявив, что никаких привилегий у блогера не было и нет. По её словам, условия в местах лишения свободы одинаковы для всех, а рассказы о «блатных камерах» не имеют ничего общего с реальностью.
