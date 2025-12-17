«Риск кончины крайне высок»: Мария Погребняк выступила против домашних родов

17 декабря 2025, 17:41

Блогер Мария Погребняк назвала домашние роды недопустимой практикой

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Модель и блогер Мария Погребняк высказала позицию по вопросу домашних родов в своём Telegram-канале. Она призвала запретить эту практику, назвав её недопустимой и опасной.





Погребняк заявила, что роды — непредсказуемый процесс, который требует присутствия врачей. Свой призыв она подкрепила личным примером, рассказав о сложных родах первого сына в роддоме, где медицинская помощь предотвратила трагедию.



Отдельно блогер раскритиковала бизнес на обучающих курсах по домашним родам. Погребняк считает, что организаторы таких курсов несут огромную ответственность.

«После таких трагедий эти «учителя» спят спокойно? Их надо привлекать если не к уголовной, то к административной ответственности!» — заявила Мария.