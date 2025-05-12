У Елены Исинбаевой накопились долги по коммуналке и налогам

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала за жилищно-коммунальные услуги более 400 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, спортсменка второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве.
Основная часть долга — 336 тысяч рублей — числится за апартаменты в жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. Ещё около 65 тысяч рублей составляет задолженность по ЖКУ за квартиру в комплексе «Акватория», которую Исинбаева приобрела вскоре после отъезда из России.
Кроме того, увеличивается долг спортсменки перед Федеральной налоговой службой. За последнюю неделю сумма выросла на полмиллиона рублей и на данный момент составляет 1 672 158 рублей.
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Кроме того, увеличивается долг спортсменки перед Федеральной налоговой службой. За последнюю неделю сумма выросла на полмиллиона рублей и на данный момент составляет 1 672 158 рублей.
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Дайана Хусинова