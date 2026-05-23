У Филиппа Киркорова появился новый питомец Сырник — фото
В семье Филиппа Киркорова пополнение. У певца появился новый щенок породы бишон-фризе. Фото появилось в соцсетях.
Малыша с красивой белоснежной шерстью привезли из Еревана и дали ему необычную кличку — Сырник. Артист уже представил питомца публике, снявшись с ним вместе с дочерью Аллой-Викторией.
Знаменитость не скрывает радости. Сырник, по его словам, уже стал полноценным членом семьи.
Прошлым летом Киркоров пережил тяжёлую утрату — ушёл из жизни его верный японский шпиц Хари, который прожил с артистом и его детьми 16 лет и считался настоящим хранителем дома. Новость о появлении нового четвероногого друга поклонники встретили с теплом и юмором. В сети особенно активно обсуждают имя щенка, отмечая, что Сырник быстро и органично вписался в атмосферу дома звезды.