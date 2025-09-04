У Гусейна Гасанова не осталось компаний в России

04 сентября 2025, 12:09

Блогера Гусейна Гасанова лишили последней фирмы в России

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* / @gusein.gasanov)

У Гусейна Гасанова больше не осталось бизнеса в России — налоговая служба официально ликвидировала его последнюю компанию «Банда Фудс», сообщает SHOT.