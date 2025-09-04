У Гусейна Гасанова не осталось компаний в России
У Гусейна Гасанова больше не осталось бизнеса в России — налоговая служба официально ликвидировала его последнюю компанию «Банда Фудс», сообщает SHOT.
В 2023 году блогер решил попробовать себя в ресторанном деле и начал продавать фирменные роллы, однако проект быстро оказался убыточным. Поставщики упаковки и службы доставки так и не получили оплату за услуги — им пришлось обращаться в суд. По решению суда Гасанов должен был выплатить долги, но проигнорировал обязательства и покинул страну.
Сейчас он находится за границей, и судебные приставы не могут взыскать с него около 800 тысяч рублей. До этого также была закрыта компания «Банда», через которую продавались авторские курсы блогера.
В мае Гасанова объявили в международный розыск. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей и отмывании доходов. В России ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Перед отъездом он поспешил переписать недвижимость в Москва-Сити на знакомого риелтора, чтобы избежать конфискации.
