У Илона Маска родился 14-й ребёнок

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Пока американская писательница Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что родила первенца от Илона Маска, его нынешняя возлюбленная заявила, что тоже родила ему сына.
39-летняя директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис написала в соцсети Х, что решение перестать скрывать рождение ребёнка – совместное. Сейчас пара также воспитывает трёхлетних близнецов и годовалую дочь.
Напомним, что две недели назад Эшли Сент-Клер заявила, что её пятимесячный сын является ребёнком Илона Маска. Девушка призналась, что не хотела сообщать об этом, однако узнав, что таблоиды охотятся за информацией, поспешила опередить их. Пока что бизнесмен никак не отреагировал на это заявление.
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«Обсудили с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что будет лучше рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге напрямую. У него крепкое телосложение и золотое сердце. Я его очень люблю», – написала возлюбленная миллиардера.Шивон также впервые раскрыла имя дочери и дату её рождения. Аркадия появилась на свет 28 марта 2024 года.
Напомним, что две недели назад Эшли Сент-Клер заявила, что её пятимесячный сын является ребёнком Илона Маска. Девушка призналась, что не хотела сообщать об этом, однако узнав, что таблоиды охотятся за информацией, поспешила опередить их. Пока что бизнесмен никак не отреагировал на это заявление.
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Анастасия Чинкова