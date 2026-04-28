У исполнительницы хита «Мой мармеладный» обнаружили инопланетную ДНК
Катя Лель рассказала, что способна исцелять благодаря инопланетному дару
Российская певица Катя Лель заявила, что у нее обнаружили инопланетную ДНК.
В разговоре с «Пятым каналом» заслуженная артистка России сообщила, что целительная энергия, которую она излучает и которая позволяет ей помогать тем, кто нуждается в ее помощи, точно дана ей свыше.
«Люди, которым я помогаю, обнаружили это. Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения», — уточнила артистка.
В своих предыдущих интервью Лель уже рассказывала о похищении ее инопланетянами и встрече с неземными цивилизациями. Она объясняет, что после этого у неё появился дар исцеления, благодаря которому она способна лечить. Однако она также добавила, что он забирает у неё много сил, но, несмотря на это, певица старается помогать всем, кто просит об этом.