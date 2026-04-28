У исполнительницы хита «Мой мармеладный» обнаружили инопланетную ДНК

28 апреля 2026, 13:02

Катя Лель рассказала, что способна исцелять благодаря инопланетному дару

Фото: Instagram*/katyalelofficial

Российская певица Катя Лель заявила, что у нее обнаружили инопланетную ДНК.





В разговоре с «Пятым каналом» заслуженная артистка России сообщила, что целительная энергия, которую она излучает и которая позволяет ей помогать тем, кто нуждается в ее помощи, точно дана ей свыше.





«Люди, которым я помогаю, обнаружили это. Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения», — уточнила артистка.