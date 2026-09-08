Артист Владимир Стержаков назвал главную ошибку молодых актёров
Артист Владимир Стержаков назвал главную ошибку начинающих актёров в беседе с РИА Новости. По его словам, молодые люди часто приходят в профессию неподготовленными.
Преподаватель актёрского мастерства объяснил, что многие новички при поступлении мало знают. Они не умеют наблюдать за жизнью и эмоциями окружающих, хотя это основа их будущей работы.
При этом юные умы нередко чрезмерно увлечены соцсетями и блогами, которые, по мнению известного актёра, не развивают мышление, а лишь отравляют его. Самая большая трудность, с которой сталкивается Стержаков как педагог, — заставить студентов трудиться постоянно, «без выходных». Ощущается, что они не привыкли к систематической работе.
Напомним, что Владимир Стержаков начал выходить на сцену и появляться в кино ещё в 1980-х. Однако режиссёры по-настоящему оценили его талант лишь после сорока лет. Подробнее об успехах артиста в карьере и личной жизни, включая несколько особо драматичных событий, читайте в материале «Радио 1».
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