У Ларисы Долиной нашли элитную недвижимость в Латвии почти на 100 млн рублей
Лариса Долина продала московскую квартиру в Хамовниках за 100 миллионов рублей, но без жилья не осталась — у певицы есть солидная недвижимость за рубежом.
Как выяснил «Звездач», в Латвии артистке принадлежат две квартиры на берегу Рижского залива — двухкомнатная и четырёхкомнатная, общая стоимость которых оценивается примерно в 96 миллионов рублей.
Помимо этого, у Долиной есть два загородных участка площадью 3 и 5 тысяч квадратных метров.
Основной доход певицы идёт через ИП и концерты, однако она также преподаёт в МГИКе и руководит собственной «Музыкальной академией Ларисы Долиной». При этом её гонорары заметно выросли: если раньше выступление стоило 1,5–2 миллиона рублей, то теперь — до 4,5 миллионов.
В райдере звезды — никаких лилий и внедорожников: у певицы на них аллергия. Похоже, секрет гармонии Долиной — в роскоши и порядке, а не в погоде в доме.
Читайте также: