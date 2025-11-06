Достижения.рф

У Ларисы Долиной нашли элитную недвижимость в Латвии почти на 100 млн рублей

Долина подняла гонорары до 4,5 млн и приобрела недвижимость у моря в Латвии
Лариса Долина продала московскую квартиру в Хамовниках за 100 миллионов рублей, но без жилья не осталась — у певицы есть солидная недвижимость за рубежом.



Как выяснил «Звездач», в Латвии артистке принадлежат две квартиры на берегу Рижского залива — двухкомнатная и четырёхкомнатная, общая стоимость которых оценивается примерно в 96 миллионов рублей.

Помимо этого, у Долиной есть два загородных участка площадью 3 и 5 тысяч квадратных метров.

Основной доход певицы идёт через ИП и концерты, однако она также преподаёт в МГИКе и руководит собственной «Музыкальной академией Ларисы Долиной». При этом её гонорары заметно выросли: если раньше выступление стоило 1,5–2 миллиона рублей, то теперь — до 4,5 миллионов.

В райдере звезды — никаких лилий и внедорожников: у певицы на них аллергия. Похоже, секрет гармонии Долиной — в роскоши и порядке, а не в погоде в доме.

