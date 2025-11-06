У Ларисы Долиной нашли элитную недвижимость в Латвии почти на 100 млн рублей

06 ноября 2025, 19:47

Долина подняла гонорары до 4,5 млн и приобрела недвижимость у моря в Латвии

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина продала московскую квартиру в Хамовниках за 100 миллионов рублей, но без жилья не осталась — у певицы есть солидная недвижимость за рубежом.