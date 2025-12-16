У Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае на фоне скандала с квартирой
У певицы Ларисы Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что исполнительница лишилась четырех концертов в Дубае и семь броней на корпоративы. 16 декабря в 15:00 мск в Верховном суде Российской Федерации начнётся заседание, где будет рассмотрено дело о продаже квартиры Полине Лурье.
Напомним, конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.
Читайте также: