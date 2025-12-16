У Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае на фоне скандала с квартирой

16 декабря 2025, 14:36

Baza: У Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае из-за скандала

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

У певицы Ларисы Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.