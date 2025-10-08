У Максима Покровского* нашли загородный дом в Подмосковье с бомбоубежищем

08 октября 2025, 17:38

RT: певец Покровский* владеет домом в Подмосковье с бомбоубежищем

Максим Покровский* (Фото: Инстаграм**/max_pokrovskiy)

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* владеет домом с бомбоубежищем в Подмосковье. Об этом сообщает RT со ссылкой на выписки из Росреестра.





Земельный участок на территории бывшей военной части в деревне Таблово Рузского района, на котором позднее построили коттедж, музыкант приобрел еще в 2002-м.



По данным телеканала, в 2018-м он рассказывал журналистам о своем загородном доме. В январе 2024-го недвижимость сменила собственника на основании брачного договора.

«У певца-иноагента Максима Покровского* <…> нашелся в Подмосковье огромный коттедж с бомбоубежищем», — говорится в сообщении.