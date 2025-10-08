Моргенштерн* удивил публику выбором песни на концерте в Германии

08 октября 2025, 15:32

Моргенштерн* исполнил песню из «Бременских музыкантов» на концерте в Мюнхене

Алишер Моргенштерн* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Рэпер и музыкант Алишер Моргенштерн* неожиданно исполнил песню из «Бременских музыкантов» на своем концерте в Мюнхене. В последнее время он не боится экспериментировать с репертуаром.