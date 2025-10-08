Моргенштерн* удивил публику выбором песни на концерте в Германии
Рэпер и музыкант Алишер Моргенштерн* неожиданно исполнил песню из «Бременских музыкантов» на своем концерте в Мюнхене. В последнее время он не боится экспериментировать с репертуаром.
Публика хоть и не ожидала, что исполнитель вспомнит слова из детства, но сразу подхватила общее настроение. Зрители подпевали артисту и двигались в такт, создав особую атмосферу во время его выступления.
Ролик быстро разошелся в социальных сетях и получил массовый отклик. Многие поклонники положительно оценили необычный выбор певца. Известно, что скоро он проведет тур, на котором в последний раз исполнит свои старые хиты.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн* подал в налоговую службу заявление о ликвидации своего индивидуального предпринимательства (ИП) в России.
