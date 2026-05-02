«Имбецил и дебил»: Алёна Водонаева оценила творчество рэпера Macan
Алёна Водонаева оценила творчество рэпера Macan
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева посетила радио «Комсомольская правда». В беседе с корреспондентом KP.RU она резко прокомментировала популярность рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) и его лидерство в музыкальных чартах.
Водонаева заявила, что популярность музыканта отражает вкусы аудитории.
«Очень многие люди живут вообще с раком вкуса. Они не разбираются в искусстве, они смотрят плохое кино, они слушают плохую музыку. Это фастфуд. Я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть Макана. Я понимаю, что у него армия таких же Маканов», — высказалась блогер.Телеведущая призналась, что делает выводы о человеке по его музыкальным предпочтениям и не стесняется в формулировках.
«Когда мне пишет какой-нибудь молодой человек в соцсетях и я захожу к нему в профиль, если у него хотя бы одно видео под музыку Макана, я понимаю, что он имбецил и дебил», — отметила Водонаева.