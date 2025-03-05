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«У меня была алкогольная зависимость»: Наталья Андрейченко вспомнила свою первую клиническую смерть

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)

Уехавшая в США Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в РФ, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Она заявила, что пережила две клинические смерти, но деталей произошедшего не раскрыла. В эфире «Пусть говорят» отметила, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм
В молодости заслуженная артистка РСФСР страдала от алкогольной зависимости. Наталья сама попросила о помощи — актрису поддержал ее отец.

«У меня была алкогольная зависимость, я сама обратилась за помощью. Это был примерно 80-й год, папа вызвался решить все, нашел врачей, мы сели в машину и поехали к доктору куда-то на окраину Москвы в однушку», — откровенничала Андрейченко.

Актрису доставили в типовую квартиру с 10-метровой кухней и большой комнатой, в которой, кроме нее и папы, находились три медика. За немалое денежное вознаграждение в 150 долларов они отважились провести инновационную по меркам СССР операцию.

Врачи ввели Наталье новый препарат. Изначально она ничего не почувствовала, но вдруг Андрейченко начала задыхаться, а потом ощутила, будто ее душа выходит из тела. Неожиданно артистке почудилось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.

Отец Андрейченко тогда запаниковал и потребовал, чтобы медики спасали дочь. Актриса поделилась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Наталью и мотивировал ее на добрые дела.

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#медики
Умер режиссёр фильма про президента России
В возрасте 48 лет умер режиссёр «Каникул президента» Илья Шерстобитов
05 марта 2025, 20:35

Фото: iStock/Boris Ipatov

Режиссёр кинокомедии «Каникулы президента» Илья Шерстобитов скончался на 49 году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Источник канала уточнил, что режиссёр часто жаловался на на сильную усталость и аритмию, также его беспокоило пониженное давление.

В минувшую пятницу Шерстобитов вернулся домой после съёмок своего нового сериала. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, после чего его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Однако врачам не удалось спасти его.

Шерстобитов известен как режиссёр комедийного фильма «Каникулы президента». Помимо этого, у него есть множество продюсерских работ, включая сериалы «Венец творения» и «Вспоминая тебя».

Также Шерстобитов занимался преподавательской деятельность. Он был мастером режиссёрского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).

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«Не верю»: Айза-Лилуна Ай высказалась о болезни обвиняемого в педофилии Оксимирона*
Айза-Лилуна Ай больше не верит в болезнь обвиняемого в педофилии Оксимирона*
05 марта 2025, 20:18

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

На скандал вокруг рэпера Оксимирона*, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, поклонница его творчества Айза-Лилуна Ай отреагировала не сразу. Однако сегодня она собралась с мыслями и сделала заявление.
​​​​​Узнав из новостей об изнасиловании Мирном Федоровым нескольких несовершеннолетних девушек, Айза-Лилуна попросила поклонников подождать, пока она соберётся с мыслями, преодолеет тревожность и сможет прокомментировать эти сообщения.

В среду, сопоставив информацию из рассказов жертв рэпера в подкасте «Дочь разбойника», свой жизненный опыт и интуицию, блогер озвучила мнение о скандале.

«Оксимирон – педофил, и этим всё сказано. Да, я тащилась по его музыке. Но для меня его поступки недопустимы», – высказалась бывшая жена Гуфа в личном блоге.
Она отметила, что после таких сообщений больше не верит в болезнью Оксимирона*, на которую он жаловался ранее. Вероятно, речь идёт о биполярном расстройстве, на которое как-то публично указывал Федоров.

Айза убеждена, что исполнитель придумал себе диагноз, чтобы обелить репутацию в момент, когда в его адрес посыпались обвинения от бывшей девушки, которой, к слову, тоже не было 18 лет в начале их отношений отношений.

«Ему начали звонить журналисты, и он такое вкинул, чтобы вызвать жалость», – указала Айза-Лилуна Ай.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«В трусы не целовал»: Никита Джигурда раскрыл детали секс-скандала с Волочковой
Никита Джигурда рассказал, что не общается с Волочковой после секс-скандала
05 марта 2025, 20:05

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что свел к минимуму общение с балериной Анастасией Волочковой. Это произошло после распространившегося в Сети скандального видео, которое было воспринято многими как крайне непристойное.
В интервью изданию NEWS.ru артист рассказал, что в настоящее время общение с Волочковой как-то само собой сошло на нет, хотя скандальное видео, на котором он стягивал с балерины штаны, было сделано на репетиции их совместного шоу по мотивам чеховского водевиля «Медведь».

«У нас с ней глубокая связь, но сейчас с Анастасией мы не общаемся. Кому-то показавшееся скандальным видео было частью репетиции балета, совмещенного с чеховским "Медведем". Репетиция попала в Сеть, и нас с богиней обвинили в непотребном поведении», — объяснил Джигурда.

Актёр также добавил, что в настоящий момент все его мысли сосредоточены на благополучии семьи и в первую очередь — жены Марины. А свои отношения с ней экстравагантный артист назвал «судьбоносной связью».

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#артист
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«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
Татьяна Брухунова пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
05 марта 2025, 19:21

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова ответила эксперту моды, который раскритиковал её образы. 35-летняя жена Евгения Петросяна призвала подписчиков пожаловаться на публикацию оскорбившего её стилиста.
Брухунова увлекается модой и регулярно пополняет гардероб новинками. Её стиль неоднократно подвергался критике и, казалось бы, тема уже исчерпана, но посыпались новые упрёки. Стилист Омар Байрамов обвинил Татьяну в безвкусице.

«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу. Татьяне всего 35 лет, она симпатичная женщина, у неё стройная фигура, красивые формы, но почему-то она выбирает вещи, словно из пыльного бабушкиного сундука, которые ей накидывают десятки лет», – высказался эксперт моды в беседе с «КП».
Байрамов жёстко прошёлся по последним нарядам женщины, а также упрекнул её в том, что она «настолько уверена в своей неотразимости», что обходится без макияжа. Долго ответа Татьяны ждать не пришлось.

«Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но, когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется! Человек не разбирает образ, а ведёт подсчёт, сколько что стоит. И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять», – высказалась Брухунова.
Поклонники супруги Петросяна завалили страницу стилиста в соцсети гневными комментариями.

«Когда правда глаза колет. Кто ещё "псевдо". Лучше оплати коммуналку, а не устраивай травлю. А то сама будешь в суде отвечать», – ответил на слова Брухуновой Байрамов.
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Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы
05 марта 2025, 19:00

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Майки Мэдисон призналась, что хотела бы всю жизнь дружить со своим партнером по съемочной площадке Юрой Борисовым. Об этом она заявила в интервью изданию Hollywood Reporter.
«Ты снимаешься в фильме, и у тебя потрясающий опыт, ты сближаешься с людьми, а потом все уезжают обратно в разные города и страны», — с огорчением говорила актриса.

Она говорит, что ей совсем не по душе такая практика. Хотелось бы поддерживать отношения с людьми, с которыми тебе было интересно не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Майки заставила Юру пообещать ей остаться друзьями навсегда.

«Он сказал с раздражением: "Да! Хорошо!"», — поделилась новоиспечённая лауреат «Оскара».

Майки Мэдисон получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль за работу в фильме «Анора». Она начала сниматься в кино в 2013 году. Известность ей принесла работа в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где актриса сыграла роль убийцы Сьюзан Аткинс из «Семьи Мэнсона». После этого она снималась в слэшере «Крик», а в 2024 году — в «Аноре», получившей в общей сложности пять «Оскаров», а до этого ещё «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах.

Впервые в истории российского кино номинированный на эту кинопремию Юра Борисов (номинация: «Лучшая мужская роль второго плана» - прим. ред.) награду не получил. Его, как и в номинациях других премий (BAFTA, «Золотой глобус», Премия Гильдии актёров), обошёл Киран Калкин, звезда картины «Настоящая боль», и это было предсказуемо. Дело даже не в том, что картина исследует заведомо выигрышную тему — Холокост. Просто у Калкина банально значительно больше экранного времени. Можно вспомнить, что легендарный Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», не проведя на экране и 20 минут в общей сложности. А Киран то и дело мелькал в кадре на протяжении практически всей картины. У него был хронометраж, чтобы показать себя, особенно играя только «роль второго плана».

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