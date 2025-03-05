«У меня была алкогольная зависимость»: Наталья Андрейченко вспомнила свою первую клиническую смерть

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)
Уехавшая в США Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в РФ, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Она заявила, что пережила две клинические смерти, но деталей произошедшего не раскрыла. В эфире «Пусть говорят» отметила, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм
В молодости заслуженная артистка РСФСР страдала от алкогольной зависимости. Наталья сама попросила о помощи — актрису поддержал ее отец.
Актрису доставили в типовую квартиру с 10-метровой кухней и большой комнатой, в которой, кроме нее и папы, находились три медика. За немалое денежное вознаграждение в 150 долларов они отважились провести инновационную по меркам СССР операцию.
Врачи ввели Наталье новый препарат. Изначально она ничего не почувствовала, но вдруг Андрейченко начала задыхаться, а потом ощутила, будто ее душа выходит из тела. Неожиданно артистке почудилось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.
Отец Андрейченко тогда запаниковал и потребовал, чтобы медики спасали дочь. Актриса поделилась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Наталью и мотивировал ее на добрые дела.
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«У меня была алкогольная зависимость, я сама обратилась за помощью. Это был примерно 80-й год, папа вызвался решить все, нашел врачей, мы сели в машину и поехали к доктору куда-то на окраину Москвы в однушку», — откровенничала Андрейченко.
Актрису доставили в типовую квартиру с 10-метровой кухней и большой комнатой, в которой, кроме нее и папы, находились три медика. За немалое денежное вознаграждение в 150 долларов они отважились провести инновационную по меркам СССР операцию.
Врачи ввели Наталье новый препарат. Изначально она ничего не почувствовала, но вдруг Андрейченко начала задыхаться, а потом ощутила, будто ее душа выходит из тела. Неожиданно артистке почудилось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.
Отец Андрейченко тогда запаниковал и потребовал, чтобы медики спасали дочь. Актриса поделилась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Наталью и мотивировал ее на добрые дела.
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Ольга Енгалычева