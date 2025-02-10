Уехавшая в США Наталья Андрейченко объявила о возвращении в любимую «Рашечку» по важному поводу

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)
Наталья Андрейченко недавно вернулась в США после поездки в Россию. Поклонники начали переживать, что она снова надолго покинула Родину. Однако звезда поспешила успокоиться фанатов, отметив, что совсем скоро приедет в Москву по важному поводу.
В своих соцсетях Андрейченко рассказала, что через две недели приедет в Москву за наградой – её присвоят звание заслуженного деятеля искусств.
Несколько лет назад Андрейченко переехала из России в Мексику, после чего перебралась в США. В августе прошлого года актриса впервые за долгое время вернулась в Москве, где презентовала свою книгу. Звезда советского кинематографа появилась на нескольких светских мероприятиях, где заявила, что «гордится» тем, что является русской, а Россию назвала «Родиной».
Читайте также:
Алексей Кортнев сделал важное заявление о переезде в США после начала СВО
Ирина Хакамада рассказала о долге покойного мужа в 2,5 млн евро и наследстве его внебрачной дочери
Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского
«Буду получать медаль «Заслуженный деятель искусств» помимо всего иного, чем я занимаюсь в любимой Рашечке», – отметила звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания».
Несколько лет назад Андрейченко переехала из России в Мексику, после чего перебралась в США. В августе прошлого года актриса впервые за долгое время вернулась в Москве, где презентовала свою книгу. Звезда советского кинематографа появилась на нескольких светских мероприятиях, где заявила, что «гордится» тем, что является русской, а Россию назвала «Родиной».
Читайте также:
Алексей Кортнев сделал важное заявление о переезде в США после начала СВО
Ирина Хакамада рассказала о долге покойного мужа в 2,5 млн евро и наследстве его внебрачной дочери
Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского
Анастасия Чинкова