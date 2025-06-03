«У меня на ягодице вот такой шрам»: Рогов рассказал о неудачной пластике

03 июня 2025, 18:41

44-летний стилист Александр Рогов признался, что сделал несколько операций

Фото: Istock/Georgiy Datsenko

Александр Рогов честно признался, что сделал ряд операций, включая блефаропластику и удаление мешков под глазами. Эти процедуры привели к положительным результатам, но опыт липосакции оказался провальным.





Во время одной из процедур ему обожгли кожу, оставив серьезный шрам. Позже пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправить ошибку первого специалиста.





«У меня на ягодице вот такой шрам, который я никуда не могу деть», — возмутился Александр.