«У меня на ягодице вот такой шрам»: Рогов рассказал о неудачной пластике
44-летний стилист Александр Рогов признался, что сделал несколько операций
Александр Рогов честно признался, что сделал ряд операций, включая блефаропластику и удаление мешков под глазами. Эти процедуры привели к положительным результатам, но опыт липосакции оказался провальным.
Во время одной из процедур ему обожгли кожу, оставив серьезный шрам. Позже пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправить ошибку первого специалиста.
«У меня на ягодице вот такой шрам, который я никуда не могу деть», — возмутился Александр.Рогов также известен своими высказываниями относительно покупок товаров на популярных платформах типа Ozon и Wildberries. Он утверждает, что покупатели там не интересуются модой, предпочитая удобство цене стилю.
Его критика спровоцировала волну возмущенных комментариев в соцсетях, так как ведущий сам рекламировал бренды и сотрудничающие с этими площадками.