«В 70 лет будет поздно!»: Дана Борисова оправдала пластику своей 18-летней дочери

Дана Борисов с дочерью Полиной (Фото: Телеграм @danaborisova76/79
Накануне, 29 марта, дочь Даны Борисовой Полина отпраздновала своё 18-летие. Популярная телеведущая преподнесла ей к совершеннолетию необычный подарок — пластическую операцию по коррекции формы носа.
Такой шаг теледивы вызвал бурную реакцию пользователей и подписчиков в социальных сетях. Многие уверены, что девушке ещё слишком рано ложиться под нож хирурга, тем более — пластического. Однако звёздная мама думает совершенно иначе.
Сама Полина рассказала, что уже трижды пользовалась услугами клиник эстетической медицины, так что для неё в этом нет ничего необычного. Оказывается девушка уже два раза подкачивала губы, так как они, по её словам, были «как ниточки». Кроме того, она корректировала скулы, потому что из-за их формы лицо казалось слишком толстым и «возрастным». О пластике носа дочь теледивы тоже давно мечтала, с завистью глядя на точёный мамин профиль. Поэтому Полина очень обрадовалась такому подарку родительницы.
По мнению Даны, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.
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«Она выросла на корейской культуре. И в Корее очень развита пластическая хирургия. У них каждый третий делает пластику. И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — пояснила Дана в беседе с ведущим программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Сама Полина рассказала, что уже трижды пользовалась услугами клиник эстетической медицины, так что для неё в этом нет ничего необычного. Оказывается девушка уже два раза подкачивала губы, так как они, по её словам, были «как ниточки». Кроме того, она корректировала скулы, потому что из-за их формы лицо казалось слишком толстым и «возрастным». О пластике носа дочь теледивы тоже давно мечтала, с завистью глядя на точёный мамин профиль. Поэтому Полина очень обрадовалась такому подарку родительницы.
По мнению Даны, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.
«Если нос не устраивает, лучше сейчас делать пока молодой организм. Ну что ей делать его в 100 лет или в 70?! У нее, как говорится, вся жизнь впереди. Она хочет эту жизнь прожить с красивым новым носом», — заключила Борисова.
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Александр Бойцов