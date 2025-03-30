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«В 70 лет будет поздно!»: Дана Борисова оправдала пластику своей 18-летней дочери

Дана Борисова подарила дочери на 18-летие операцию по коррекции носа
Дана Борисов с дочерью Полиной (Фото: Телеграм @danaborisova76/79

Дана Борисов с дочерью Полиной (Фото: Телеграм @danaborisova76/79

Накануне, 29 марта, дочь Даны Борисовой Полина отпраздновала своё 18-летие. Популярная телеведущая преподнесла ей к совершеннолетию необычный подарок — пластическую операцию по коррекции формы носа.
Такой шаг теледивы вызвал бурную реакцию пользователей и подписчиков в социальных сетях. Многие уверены, что девушке ещё слишком рано ложиться под нож хирурга, тем более — пластического. Однако звёздная мама думает совершенно иначе.

«Она выросла на корейской культуре. И в Корее очень развита пластическая хирургия. У них каждый третий делает пластику. И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — пояснила Дана в беседе с ведущим программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сама Полина рассказала, что уже трижды пользовалась услугами клиник эстетической медицины, так что для неё в этом нет ничего необычного. Оказывается девушка уже два раза подкачивала губы, так как они, по её словам, были «как ниточки». Кроме того, она корректировала скулы, потому что из-за их формы лицо казалось слишком толстым и «возрастным». О пластике носа дочь теледивы тоже давно мечтала, с завистью глядя на точёный мамин профиль. Поэтому Полина очень обрадовалась такому подарку родительницы.

По мнению Даны, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

«Если нос не устраивает, лучше сейчас делать пока молодой организм. Ну что ей делать его в 100 лет или в 70?! У нее, как говорится, вся жизнь впереди. Она хочет эту жизнь прожить с красивым новым носом», — заключила Борисова.

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«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай
Подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой
30 марта 2025, 12:06

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Подруга и бывшая одноклассница Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными руками, ногами и позвоночником, рассказала подробности о жизни пострадавшей до вечеринки с шейхами.
Напомним, что 20-летняя украинская модель перестала выходить на связь 9 марта. В тот день она позвонила маме и сказала, что проводит время с двумя мужчинами в Дубае, после чего её телефон выключился. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги. У неё были множественные переломы рук, ног и позвоночника. В настоящее время она находится в местной больнице в тяжёлом состоянии и пока не может разговаривать.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», – отметила подруга пострадавшей в беседе с VOICE.
Девушка отметила, что в школе Мария страдала от лишнего веса, но ей удалось добиться стройной фигуры. При этом она подчеркнула, что Ковальчук очень разносторонняя и творческая личность – она много путешествовала, а в школьные годы занималась вокалом, танцами и спортом.

Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у неё травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить всё так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чём не виновата. Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у неё очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне её жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку. Мы каждый день общались в классе, смеялись, фоткались. У нас было положительное приятное общение», – отметила в заключение девушка.
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*запрещён в РФ
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«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира
Леонид Якубович вспомнил, как хотел уйти с Первого канала после позорного эфира
30 марта 2025, 11:47

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович уже на протяжении 34 лет является ведущим шоу «Поле чудес». Его знаменитые усы стали визитной карточкой передачи, которая выходит на Первом канале с 1995 года.
В день рождения телеканала Леонид Аркадьевич вспомнил, как орал не своим голосом на первых двух эфирах и как это чуть не закончилось полным фиаско для ведущего.

«Первые две съёмки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам”», – рассказал Якубович.
Ведущий был уверен, что дело всё равно не выгорит, но на съёмку пришёл и был сильно удивлён, когда его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.

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*запрещён в РФ
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Егор Шип сообщил, что практически ослеп
30 марта 2025, 11:32

Егор Шип (фото: Telegram @egorkaship_bs)

Блогер Егор Шип практически ослеп. Об этом он сообщил сегодня в своём Telegram-канале.
23-летний ютубер с трёхмиллионной аудиторией пожаловался на резкое падение зрения. В какой-то момент оно рухнуло до -13. Причём, состояние правого глаза хуже, чем левого. Теперь блогеру нельзя делать коррекцию, носить очки и линзы.

При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.

Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.

Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.

До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.

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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии
30 марта 2025, 11:27

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.
В своём телеграм-канале экс-супруга, которая и раньше вытаскивала Техника из всевозможных передряг, лечила и возила по рехабам, обратилась к поклонникам, которые переживают за судьбу певца и рассказала о его нынешнем состоянии.

«У Паши полностью поражены лёгкие из-за инфекции, сердце работает только благодаря подключённому аппарату ЭКМО, мозг, к счастью, не повреждён», — рассказала Яна.

По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.

«Главное — что не стало хуже. Хотя и лучше — тоже», — заключила экс-супруга Паши Техника.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Дочь Евгения Петросяна вернулась в Россию из США и вынуждена ютиться у подруги
30 марта 2025, 11:19

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Дочь Евгения Петросяна от первого брака вернулась в Россию после длительного проживания в США. Правда теперь 56-летней Викторине приходится ютиться у подруги.
Отношения юмориста с дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина встала на сторону бывшей супруги отца, а осенью прошлого года ситуация обострилась. Тогда Петросян подал заявление в суд с требованием выписать дочь из квартиры и аннулировать её право на пользование недвижимостью.

По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.

Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.

При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.

«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Её единственный собственник с апреля 2022 года – Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», – подчеркнул адвокат юмориста.
Викторина переехала в США ещё в 90-х годах после того, как вышла замуж за американского бизнесмена. В браке родились два сына – Андреас и Марк.

В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.

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*запрещён в РФ
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