«У меня нет голоса»: Надежда Бабкина высказалась о самоиронии Ольги Бузовой

26 апреля 2026, 10:16

Надежда Бабкина рассказала, как Бузова пошутила о потере голоса на репетиции

В театре «Русская песня» состоялась премьера спектакля «Покровские ворота». Ольга Бузова вышла на одну сцену с Надеждой Бабкиной, которая рассказала о самоиронии певицы.





За день до премьеры Ольга лишилась голоса. Чтобы она всё же смогла сыграть, врачи применили крайние меры: за два часа до выхода они сделали ей укол адреналина прямо в гортань.



Несмотря на это, артистка не отменила выступление и доиграла роль до конца. После спектакля Бабкина в беседе с корреспондентом Super рассказала, что даже в такой ситуации Бузова сохраняла самоиронию.

«Сегодня Оля пошутила так бомбически. Она стоит на сцене, мы репетируем, а она говорит: «У меня нет голоса... Да у меня его и не было», — рассказала Надежда Георгиевна.