«Мистическая связь»: Ефим Шифрин высказался о кончине матери

26 апреля 2026, 10:06

Ефим Шифрин рассказал о мистической связи с умершей матерью

Ефим Шифрин в эфире программы НТВ «Секрет на миллион» рассказал, что вспоминает историю матери, когда ему нужно зарядиться оптимизмом.





В последние годы жизни родительница юмориста оставалась прикованной к постели из-за диабета, но сохраняла стойкость духа.

«Степень оптимизма, с которым она встречала каждый жизненный удар, как она встретила свои последние часы она [поражает], у меня такой нет», — признался актёр.

«С мамой у меня мистическая связь — я её слышу, я с ней советуюсь», — рассказал юморист.