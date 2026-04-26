«Мистическая связь»: Ефим Шифрин высказался о кончине матери
Ефим Шифрин в эфире программы НТВ «Секрет на миллион» рассказал, что вспоминает историю матери, когда ему нужно зарядиться оптимизмом.
В последние годы жизни родительница юмориста оставалась прикованной к постели из-за диабета, но сохраняла стойкость духа.
«Степень оптимизма, с которым она встречала каждый жизненный удар, как она встретила свои последние часы она [поражает], у меня такой нет», — признался актёр.Матери артиста Ларисы Ильиничны не стало в 78 лет. Шифрин считает: она могла бы прожить дольше, если бы получила необходимые лекарства. При этом мужчина рассказал, что носил в кошельке тесьму из маминой кофточки как амулет, но потерял предмет после кражи вещей во время гастролей в Туапсе.
«С мамой у меня мистическая связь — я её слышу, я с ней советуюсь», — рассказал юморист.