Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)
Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике с отдыха, а хейтеры обвинили ее в том, что она приукрасила свои ноги с помощью фотошопа.
Сейчас Рудковская вместе с супругом и детьми отдыхает на Мальдивах откуда с удовольствием делится с подписчиками фотографиями, на которых позирует в различных купальниках и демонстрирует свою прекрасную фигуру.
Поклонники Рудковской написали ей множество комплиментов, но нашлись и те, кто разглядел фотошоп на фото женщины. Так, хейтеры посчитали, что Яна вытянула себе ноги с помощью редактора для снимков.
Напомним, в марте женщине исполнилось 50 лет.
Читайте также:
«Лесные декорации и торт в четыре этажа»: Стало известно, сколько продюсер Рудковская потратила на свой юбилей
Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди
«Суровое наказание для матери»: Рудковская поддержала Блиновскую после приговора суда
Поклонники Рудковской написали ей множество комплиментов, но нашлись и те, кто разглядел фотошоп на фото женщины. Так, хейтеры посчитали, что Яна вытянула себе ноги с помощью редактора для снимков.
«У меня нет нужды "вытягивать" ноги"», — ответила Рудковская недоброжелателям.
Напомним, в марте женщине исполнилось 50 лет.
Читайте также:
«Лесные декорации и торт в четыре этажа»: Стало известно, сколько продюсер Рудковская потратила на свой юбилей
Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди
«Суровое наказание для матери»: Рудковская поддержала Блиновскую после приговора суда
Элина Позднякова