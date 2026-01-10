«У меня новое сердце»: Дочь Дмитрия Хворостовского перенесла тяжелую операцию
Дочь певца Хворостовского Мария перенесла сложную операцию на сердце
Приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала, что перенесла сложную операцию на сердце. Об этом она сообщила в своем блоге.
Она подчеркнула, что несколько месяцев отсутствовала в интернете и сталкивается с трудностями в повседневной жизни.
«И это несмотря на то, что фактически я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое отремонтированное сердце!» — добавила дочь певца.
Мария опасалась, что не сможет перенести операцию, и сильно переживала за будущее своих детей без нее. Эти тревоги привели к проблемам с психическим состоянием.