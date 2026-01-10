«У меня новое сердце»: Дочь Дмитрия Хворостовского перенесла тяжелую операцию

10 января 2026, 10:34

Дочь певца Хворостовского Мария перенесла сложную операцию на сердце

Мария Хворостовская (Фото: Инстаграм* @mariahvorostovsky)

Приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала, что перенесла сложную операцию на сердце. Об этом она сообщила в своем блоге.





Она подчеркнула, что несколько месяцев отсутствовала в интернете и сталкивается с трудностями в повседневной жизни.





«И это несмотря на то, что фактически я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое отремонтированное сердце!» — добавила дочь певца.