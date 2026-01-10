Достижения.рф

«У меня новое сердце»: Дочь Дмитрия Хворостовского перенесла тяжелую операцию

Дочь певца Хворостовского Мария перенесла сложную операцию на сердце
Мария Хворостовская (Фото: Инстаграм* @mariahvorostovsky)

Приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала, что перенесла сложную операцию на сердце. Об этом она сообщила в своем блоге.



Она подчеркнула, что несколько месяцев отсутствовала в интернете и сталкивается с трудностями в повседневной жизни.

«И это несмотря на то, что фактически я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое отремонтированное сердце!» — добавила дочь певца.

Мария опасалась, что не сможет перенести операцию, и сильно переживала за будущее своих детей без нее. Эти тревоги привели к проблемам с психическим состоянием.
