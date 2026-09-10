Режиссёр Андрей Кончаловский получил премию «За честь и достоинство»

10 сентября 2026, 21:16

Андрей Кончаловский (Фото: Instagram* @andrei_konchalovsky)

Народная артистка РФ Ольга Остроумова вручила режиссёру, народному артисту РСФСР Андрею Кончаловскому премию имени Юрия Завадского в номинации «За честь и достоинство». Об этом сообщает ТАСС.





Церемония награждения по традиции прошла на сборе труппы театра Моссовета. Мероприятие собрало артистов и сотрудников коллектива.



Остроумова вышла на сцену и представила лауреата собравшимся. Кончаловский принял награду из её рук. Получая премию, режиссёр рассказал о своём трепетном отношении к работе.

«Я думаю всегда о нашем театре как о родном доме. Это редкая вещь — иметь место на работе, которое — твой родной дом», — отметил Андрей Сергеевич.