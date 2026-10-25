«Внуки, мопсы и коты»: Дарья Донцова раскрыла секрет своего счастья
Дарья Донцова назвала семью, внуков и домашних животных источником счастья
Семья, внуки, мопсы и коты приносят писательнице Дарье Донцовой счастье. Об этом она рассказала журналистам KP.RU на открытом женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске.
Писательница призналась, что, вероятно, всегда была счастливым человеком.
«У меня прекрасная дочь, замечательные внуки, мопсы, коты. Почему мне быть несчастливой, девочки?» — задалась вопросом женщина.Кроме того, она вспомнила о сыне, который оставил свой бизнес и приехал вместе с ней в Челябинск, чтобы поддержать её. Важное место в жизни Донцовой занимают и книги: среди тех, что приносят ей радость, она назвала Ветхий и Новый Завет.
При этом жизнь писательницы не обходилась без тяжёлых моментов. Одним из самых сложных испытаний для неё стало общение с людьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Донцова преподаёт в Сретенской духовной академии, обучает будущих священнослужителей и каждый вторник проводит лекции для онкобольных.