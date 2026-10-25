«Внуки, мопсы и коты»: Дарья Донцова раскрыла секрет своего счастья

25 октября 2026, 21:19

Дарья Донцова назвала семью, внуков и домашних животных источником счастья

Дарья Донцова (Фото: Telegram @dontsovaofficial)

Семья, внуки, мопсы и коты приносят писательнице Дарье Донцовой счастье. Об этом она рассказала журналистам KP.RU на открытом женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске.





Писательница призналась, что, вероятно, всегда была счастливым человеком.

«У меня прекрасная дочь, замечательные внуки, мопсы, коты. Почему мне быть несчастливой, девочки?» — задалась вопросом женщина.