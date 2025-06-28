Вика Цыганова резко осудила Аллу Пугачеву, назвавшую Илью Резника «предателем»

28 июня 2025, 11:46

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Вика Цыганова в личном блоге раскритиковала Аллу Пугачеву, которая назвала автора своих песен Илью Резника «трусом и предателем».





По мнению Цыгановой, эмигрировавшая артистка не имеет права рассуждать о предательстве и лицемерии.





«О трусости, предательстве и лицемерии рассуждает артистка с двойным гражданством, которая покинула страну в сложный период истории и бросила свой народ», — написала исполнительница.