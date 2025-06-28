Вика Цыганова резко осудила Аллу Пугачеву, назвавшую Илью Резника «предателем»

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Вика Цыганова в личном блоге раскритиковала Аллу Пугачеву, которая назвала автора своих песен Илью Резника «трусом и предателем».



По мнению Цыгановой, эмигрировавшая артистка не имеет права рассуждать о предательстве и лицемерии.

«О трусости, предательстве и лицемерии рассуждает артистка с двойным гражданством, которая покинула страну в сложный период истории и бросила свой народ», — написала исполнительница.

Настоящие артисты измеряются «масштабом личности» и принципами, чего нет у Пугачевой, заключила Цыганова.

Ранее поэт-песенник и автор хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник заявил, что артистка назвала его предателем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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