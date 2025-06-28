«Там все плохо»: Люся Чеботина рассказала о школьных годах

28 июня 2025, 11:49

Люся Чеботина призналась, что не общается с одноклассниками

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина рассказала о школьных годах. Артистка призналась, что не общается с одноклассниками. Ее процитировал Телеграм-канал «Звездач».





Исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что учителя ее не любили и скептически относились к мечте Люси стать певицей. Чеботину не заставляли учиться, так как понимали, что «там все плохо» и «там все про творчество».





«Я не знаю, почему мои одноклассники не проявляют инициативу устроить какую-то встречу выпускников, обменяться информацией кто кем стал, кто чего добился. Мне любопытно кем они выросли, у кого-то есть уже семьи», — откровенничала певица.